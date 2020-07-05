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一部 7000 万美元科幻电影，将由一个机器人领衔主演

2020/7/5 12:03:53来源：大数据文摘微信公众号作者：李雷责编：微尘评论：

她叫 Erica，是一个机器人，也是科幻电影《b》主演。

该片由电影《骨瘦如柴》和《至爱梵高 · 星空之谜》的投资方资助，据称是第一部人工智能演员主演的电影。

全球疫情之下，电影业界正在努力解决如何安全复工的问题。不过有一部正在拍摄中的电影却丝毫不受影响，因为其主角是一个名叫 Erica 的机器人。

投资了电影《骨瘦如柴》和奥斯卡提名影片《至爱梵高 · 星空之谜》的邦迪资本媒体公司（Bondit Capital Media），比利时的 Happy Moon Productions 和纽约的 Ten Ten Global Media 共同承诺出资拍摄《b》，制片人称这部价值 7000 万美元的科幻影片将是首部以人工智能演员为主角的电影。

这部电影的故事线是由视觉特效总监 Eric Pham，Tarek Zohdy 和 Sam Khoze（也是 Life 娱乐的制片人）共同设定的，讲述了一位发明了人类 DNA 优化程序的科学家，在发现了自己的程序存在致命危险后，如何协助他设计的女机器人 Erica 逃生的故事。

据 Khoze 称，用于机器人研究的 Erica，其真实设计者日本科学家 Hiroshi Ishiguro 和 Kohei Ogawa 也将体验式表演方法应用于人工智能，来 “教导”Erica 如何演戏

Khoze 说：“在其他表演方式中，演员会在角色中融入自己的生活经历。但是 Erica 没有生活经历，完全是个演技小白。我们必须通过面对面真实体验的方式来模拟她的动作和情感，例如控制动作快慢，交流情感以及指导性格发展和肢体语言。”

机器人 Erica 原本打算将另一部由 Tony Kaye（《美国 X 档案》导演）执导的电影作为其处女秀，但由于 Kaye 没有档期，所以制片人只能放弃与之合作。虽然《b》的导演和 Erica 的人类演员搭档都还没到位，但制片人 2019 年在日本已经拍摄了 Erica 的部分镜头，剩余的镜头预计将于 2021 年 6 月在欧洲拍摄。

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关键词：机器人AI

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