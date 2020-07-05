内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

干货知识：手把手教你如何用黑白显示器再显示出彩色

2020/7/5 14:04:52来源：大数据文摘微信公众号作者：LUNA责编：骑士评论：

原来在黑白显示器上也能显示出彩色啊！通过在监视器上覆盖拜耳滤色镜，并拼接彩色图像，就能在黑白监视器上显示彩色图像。

来和文摘菌一起看看作者是怎么做到的吧~

我从 ebay 购买了 Eizo 黑白显示器，打算将其用于查看 B&W 照片。我很好奇，在上面是否可以复制类似于 Autochrome Lumière（请参阅 Wikipedia）的效果，即它们可以将彩色滤光片用淀粉颗粒覆盖在 B&W 照相板上，创建彩色图像。

下图显示了使用非常便宜的 USB 显微镜拍摄的构成黑白 LCD 显示屏的像素的 500 倍显微镜图像。在我看来，每个像素都由 4 个子像素元素表示，如果不是这种情况，请更正我。

但好像不是这样。

我用拜耳显示器创建了一个 pdf 文件，尺寸为 433.1mm x 324.8mm。显示器的分辨率为 2048×1536，我假设像素的宽度与高度相同。

可以在下面看到我创建的 pdf 示例，例如，黑白元素应由黑白显示器的 2×2 像素表示。

我创建了 3 个 pdf 文件：

  • bayer_1.pdf –每个元素由显示屏上的 1 个像素表示

  • bayer_2.pdf –每个元素由显示屏上的 2×2 像素表示（这是视频中使用的醋酸盐）

  • bayer_4.pdf –每个元素由显示屏上的 4×4 像素表示

下图显示了印刷的带有拜耳图案的透明塑料：

以下是从彩色图像应用了马赛克的黑白图像：

这个是怎么运作的

我正在使用的监视器似乎通常是纵向使用的，以使其在 linux 上成为横向。

效果图：

如上图所示，尽管彩色的部分也没有那么明显，但是可以在中间看到气球的不同颜色。

以下视频还使用以下参数演示了该效果：拜耳滤镜的显微镜图像（2×2 缩放），我尝试设计 2×2 拜耳滤镜，以使 “红色”正方形覆盖显示器上的 2×2 像素。

视频链接：

https://www.youtube.com/embed/Sh2d9qAjYPo?feature=oembed

拜耳滤镜的显微镜图像（2×2 缩放）

我尝试设计 2×2 拜耳滤镜，以使 “红色”正方形覆盖显示器上的 2×2 像素：

根据 Olivier 的建议，我刚刚创建了 2 张国际象棋棋盘图像。Olivier 是正确的，即单个像素包含 3 个子像素 a。

1×1（白色块为 1 像素），横向放置监视器，图像在显微镜下朝向正确（左，向左监视器，顶部，向监视器顶部）：

2×2：

可能的改进

我不知道是否可以通过在显微镜下测量精确的像素宽度或者高度来改善效果，因为在创建拜耳滤镜时可以使用该信息。

对准也是一个关键问题，我需要考虑在对准拜耳滤镜的同时，使用显微镜进行改进的方法。

生成拜耳滤镜，马赛克图像和视频的 PDF 的源代码位于：

https://www.github.com/anfractuosity/rainbow

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：显示器色彩马赛克

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    