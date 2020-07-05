干货知识：手把手教你如何用黑白显示器再显示出彩色

原来在黑白显示器上也能显示出彩色啊！通过在监视器上覆盖拜耳滤色镜，并拼接彩色图像，就能在黑白监视器上显示彩色图像。

来和文摘菌一起看看作者是怎么做到的吧~

我从 ebay 购买了 Eizo 黑白显示器，打算将其用于查看 B&W 照片。我很好奇，在上面是否可以复制类似于 Autochrome Lumière（请参阅 Wikipedia）的效果，即它们可以将彩色滤光片用淀粉颗粒覆盖在 B&W 照相板上，创建彩色图像。

下图显示了使用非常便宜的 USB 显微镜拍摄的构成黑白 LCD 显示屏的像素的 500 倍显微镜图像。在我看来，每个像素都由 4 个子像素元素表示，如果不是这种情况，请更正我。

但好像不是这样。

我用拜耳显示器创建了一个 pdf 文件，尺寸为 433.1mm x 324.8mm。显示器的分辨率为 2048×1536，我假设像素的宽度与高度相同。

可以在下面看到我创建的 pdf 示例，例如，黑白元素应由黑白显示器的 2×2 像素表示。

我创建了 3 个 pdf 文件：

bayer_1.pdf –每个元素由显示屏上的 1 个像素表示

bayer_2.pdf –每个元素由显示屏上的 2×2 像素表示（这是视频中使用的醋酸盐）

bayer_4.pdf –每个元素由显示屏上的 4×4 像素表示

下图显示了印刷的带有拜耳图案的透明塑料：

以下是从彩色图像应用了马赛克的黑白图像：

这个是怎么运作的

我正在使用的监视器似乎通常是纵向使用的，以使其在 linux 上成为横向。

效果图：

如上图所示，尽管彩色的部分也没有那么明显，但是可以在中间看到气球的不同颜色。

以下视频还使用以下参数演示了该效果：拜耳滤镜的显微镜图像（2×2 缩放），我尝试设计 2×2 拜耳滤镜，以使 “红色”正方形覆盖显示器上的 2×2 像素。

视频链接：

https://www.youtube.com/embed/Sh2d9qAjYPo?feature=oembed

拜耳滤镜的显微镜图像（2×2 缩放）

我尝试设计 2×2 拜耳滤镜，以使 “红色”正方形覆盖显示器上的 2×2 像素：

根据 Olivier 的建议，我刚刚创建了 2 张国际象棋棋盘图像。Olivier 是正确的，即单个像素包含 3 个子像素 a。

1×1（白色块为 1 像素），横向放置监视器，图像在显微镜下朝向正确（左，向左监视器，顶部，向监视器顶部）：

2×2：

可能的改进

我不知道是否可以通过在显微镜下测量精确的像素宽度或者高度来改善效果，因为在创建拜耳滤镜时可以使用该信息。

对准也是一个关键问题，我需要考虑在对准拜耳滤镜的同时，使用显微镜进行改进的方法。

生成拜耳滤镜，马赛克图像和视频的 PDF 的源代码位于：

https://www.github.com/anfractuosity/rainbow