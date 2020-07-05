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苹果 iOS 14 四大 “粉丝向”功能简述：用户已期待多年

2020/7/5 14:26:06来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：骑士评论：

苹果 iOS 14 可能不是我们所见过的最大的iOS更新，但是它的确提供了粉丝多年来一直想要的某些功能。接下来我们就来看看在 iOS 14 中，用户期待多年的四大功能。

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重新设计的主屏幕

iOS 中的小部件通常运行良好，但在 iOS 13 及更早版本中，它们被锁定在主屏幕左侧的“今日”视图中。在 iOS 14 中，今日视图仍然保留，但现在也可以将小部件放置在主屏幕上。

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可以说，这是自 iPhone 首次推出以来，苹果对主屏幕及其常规应用所做的最大改变。近年来，用户一直在寻求可放置在任何地方的小部件，现在它终于在 iOS 14 上到来了。

画中画

画中画功能虽然不是什么新鲜的功能，但是几乎在每一版 iOS 的愿望清单上，都可以看到这一诉求。我们在电话上查找其他内容时无法继续查看视频，这是糟糕的用户体验。

但是在 iOS 14 中，苹果扩展了对画中画的支持。只要 iPhone 屏幕足够大，就可以在屏幕上其它任何地方播放视频。

来电和 Siri 不会占据整个屏幕

在 iOS 13 及更早版本中，没有什么事情会打扰我们在屏幕上所做的一切，但是来电和 Siri 请求是会产生影响的。在 iOS 14 中，来电将在屏幕顶部显示，可以进行拒绝，接听或忽略等操作。

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另一方面，Siri 在屏幕底部也会显示为一个小圆圈，而不是覆盖所有内容。

选择默认应用

现在 iOS 14 用户可以选择他们喜欢的任何 Web 浏览器和电子邮件应用了。但是在 iOS 13 中，并不能实现。

在 iOS 14 中，用户可以像在 Mac 上一样在 iPhone 上至少为浏览器和邮件应用选择默认应用了。

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关键词：iOS 14苹果iPhone

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