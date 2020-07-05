中芯国际 A 股最终确定发行价 27.46 元，发行规模超 50 亿元

IT之家7月5日消息 中芯国际（688981）回 A 股传来重磅消息，科创板上市发行价确定为 27.46 元，本次发行规模超过人民币50亿元，根据《业务指引》规定，本次发行联席保荐机构相关子公司跟投比例分别为2%，但不超过人民币10亿元。

据《中芯国际首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》显示，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.46 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。

IT之家获悉，本次公开发行股份全部为新股，初始发行股票数量为168,562.00万股，约占发行 后总股本的23.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 193,846.30万股，约占发行后总股本26.23%（超额配售选择权全额行使后）。全部为 公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

公开资料显示，中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂，以及一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂。

中芯国际2019年收入约31.16亿美元，毛利率20.6%；归属净利润约2.35亿美元，税息折旧及摊销前利润13.7亿美元，创历史新高。