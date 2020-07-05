哈工大计算学部正式揭牌：培养国之栋梁，打造国之重器

7 月 5 日，哈尔滨工业大学在线举行计算学部成立大会，同时也庆祝了计算学部校友会成立。

整个成立仪式分为三个篇章，在第一个篇章 “辉煌计算，再启辉煌”中众多校友、领导、兄弟院校对学部的成立表示祝贺，也给予了计算学部继续乘风破浪、披荆斩棘，打造国之重器的殷切希望。

在哈工大校长周玉和计算学部主任刘挺举行完揭牌仪式之后，刘挺做了成立仪式的报告。在报告中，刘挺先是感谢了众多领导、校友、单位对哈工大成立计算学部的支持，然后也回顾了哈工大 “计算机”在过去 64 年的历史，刘挺表示：在过去 64 年哈工大计算机学科累计培养了 23000 余名毕业生，他们为国家的繁荣富强贡献了坚实力量。

在报告中，刘挺也明确计算学部任务：培养国之栋梁，打造国之重器，在探索一校三区计算学科共建的同时，培养人工智能 + X 复合型人才。 最后，刘挺也表示：当前还在 “黑土地”上默默奉献的哈工大师生都非常优秀，哈工大的 “计算机人”也将继续为实现祖国两个一百年奋斗目标继续奋斗。

会议现场

校长周玉在讲话中表示，新百年新起点新征程，学校面向国家重大战略需求，顺应国际科技发展趋势，促进一流学科交叉，抢抓机遇，主动作为，集全校之力建设计算学部，作为一体化发展改革的先行示范，在人工智能浪潮中助力学校各学科交叉融合和快速发展。他希望学部师生，传承以陈光熙先生为代表的老一辈哈工大 “八百壮士”的宝贵精神，不断改革创新、追求卓越，为推进一流计算学科群建设作出应有贡献。

同时在第一个篇章的最后，大会还播放了吴建平院士、方滨兴院士、高文院士以及兄弟院校计算机院系的祝贺视频。

在成立仪式的第二个篇章落实思树，饮流怀源中，大会首先宣读了计算学部校友会组织机构和理事名单：

名誉会长：李生，方滨兴，崔国兰，徐晓飞

会长：刘挺；执行会长：孙文博；副会长：程旭，景晓军，山世光，吴芃，吴献斌，朱彤

理事长 (会长)：刘挺；执行理事长 (执行会长)：孙文博；副理事长 (副会长)：程旭，景晓军，山世光，吴芃，吴献斌，朱彤；常务理事：陈维强，陈熙霖，丁明峰，李海鹰，王成录，王海峰，吴枫，周明；理事：初佃辉，黄虎杰，金立志，欧阳滨，唐降龙，王轩，王忠杰，王震，向永清，张宏莉，张志强

秘书长：王宏志；副秘书长：李国东，李岳，刘贤明，徐睿峰，叶春生，杨宝元

宣读完名单之后，刘挺表示：校友是学校最宝贵的资源，校友会旨在构建学部校友命运共同体，也会承担更重要服务国家，振兴东北的任务。

除此之外，同时在这一篇章中也举行了计算学部校友会授牌仪式，哈尔滨工业大学校友总会副会长崔国兰、计算学部校友会名誉会长李生进行了讲话。同时大会也对计算学部校友的捐赠表示了感谢。

在第三个篇章同叙情谊，共话发展中，计算机学院老院长徐晓飞讲话表示希望学部继续努力，再创辉煌，杰出校友代表陈熙霖、景晓军、哈工大北京校友会常务副会长朱彤也进行了发言祝贺。

同时青年教师代表车万翔、学生代表冷晓琨、杜佳琪对哈工大的培养表示了感谢，也表示会在接下来的学部建设中不忘初心，继续贡献一份自己的力量。

最后，大会奏唱《哈工大之歌》、《哈工大计算之歌》，整个开幕仪式圆满完成。

对话刘挺：如何培养国之栋梁，打造国之重器

在开幕结束之后，AI 科技评论也对计算学部的刘挺主任进行了采访，在采访中刘挺对学部的发展、规划、挑战等做了回答，以下是采访实录：

1、相较于已有的哈工大计算机学院，新成立的计算学部有哪些比较大的调整和不同？学部下一阶段有哪些具体的目标，接下来您会如何有力有序地开展工作，引领学部更快地发展？

刘挺：哈工大昂首迈入新百年之际，学校高瞻远瞩，抢抓机遇，以服务 “网络强国”、“数字中国”、“智慧社会”等国家重大战略需求为契机，建立计算学部，旨在整合全校各方力量，统筹一校三区资源，实现优势互通互补，统一规划统一标准，推动计算学科群整体快速发展，并在人工智能浪潮中助力学校各学科交叉融合，为加快哈工大 “双一流”建设增添新动能。

哈工大计算学部 “培育国之栋梁、打造国之重器”为使命，主要将在人才培养、科学研究、师资队伍、管理模式、服务地方等五个方面下功夫。一是要着力引导学生爱国奉献，投身国防航天，使栋梁之材处于栋梁之位，充分施展才华；二是要根据国家重大战略需求凝练重大科研方向，凝练核心方向、建设创新平台、培育重大成果；三是要发挥一校三区一体化发展改革先行示范作用，按照 “统一规划、统一标准”的要求抓实高水平师资队伍建设；四是要科学规划学部治理体系，实现一校三区的 “共建、共享、互通、互补”；五是要牢记总书记殷切嘱托，爱国奉献，艰苦创业，扎根黑土地、融入环渤海、服务粤港澳，不断提高学部的社会服务能力，培养国家急需的人工智能 + X 复合型人才。

2、计算学部下设计算机科学与技术学院、国家示范性软件学院、网络空间安全学院，并囊括了威海、深圳校区的计算机学院，在统一管理方面，会有哪些挑战？

刘挺：跨校区统筹建设推进计算学部建设，一是要始终坚持制度创新这一有力法宝，深入贯彻落实总书记的重要论述，“科技创新、制度创新要协同发挥作用，两个轮子一起转”。在学部发展初期，要尽快探索建立一套能够集中力量办大事的新机制，既要发挥各校区、各学院的积极性、主动性、创造性，又要坚持学部的统一规划、统一标准，重点在高水平教师队伍建设、高质量人才培养体系、创新科研环境营造等方面科学构建治理体系；

二是要敢于直面国际科技竞争，对标世界一流建设目标、国际一流学科和国际评价标准找任务、找短板，学习研究世界一流大学、一流学科发展经验，总结融合各校区的有益作法，不断提升学部治理能力；

三是要坚持以学科建设为牵引推进学部一校三区的发展，注重计算学科群整体性强，内部各学科之间关联性强的鲜明特点，形成根深叶茂、共生共荣的各学科系统建设、协调发展的良好态势。四是要优化调整科研成果的考评指标，让善于从事基础研究、善于从事工程研发的科研人员各得其所，合理拉长考评周期 , 让老师们能够沉下心来做研究，为做出重大科研成果创造条件。当前，计算机领域的人才竞争十分激烈，能够坚守在黑土地上的老师们，都是学部宝贵的财富，哈工大学部将尽一切努力帮助教师实现个人价值的最大化。

3、在具体学科建设和科学研究方面，计算学部会有哪些侧重点？

刘挺：哈工大计算学部将始终坚持以初心使命为引领，根据国家重大战略需求凝练重大科研方向，搭建国家级创新平台，凝聚学部科研力量，打造国之重器。一是要按学术方向建设网络空间安全研究院、自然语言处理研究所等跨校区研究机构，形成大团队攻关优势，联合申报重大科研项目、建设重大科研平台、培育重大科研成果；

二是要在自主工业软件、多语言多模态知识计算、网络基础设施安全、智慧农林，以及智能教育、智慧医疗等领域规划重大项目，培育重大成果；三是要用人工智能技术为其他各学科赋能，助力各学科在第四次工业革命的浪潮中迈上新台阶。

4、学部的设立一般是为了促进学科间的交叉与融合以及相关院系的资源整合，这种学部制改革会对像人工智能这样的交叉学科起到怎样的促进作用？

刘挺：全球第四次工业革命对人工智能技术提出了更高要求，许多学科的发展对人工智能领域提出了强烈的交叉需求，计算学部的成立不仅会直接推动计算机相关学科间的交叉融合、快速发展，更为推动人工智能的交叉学科发展提供了坚持基础。计算学部一方面承担着计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 3 个一级学科共同的基础培养，另一方面并在科学研究与人才队伍等方面进行科学规划，使得目标更加明确，资源得以共享，力量得到凝聚，对人工智能交叉学科的基础理论、应用技术有着很强的促进作用。

哈工大计算学部里从事计算机视觉、自然语言处理和机器学习等人工智能核心技术的教师占 40% 左右，其他方向的老师也都在结合人工智能开展各自的研究工作，比如：网络空间安全 + AI、基于 AI 的大数据、物联网智能等，在学部内人工智能与其他方向交叉融合方面积累经验，不断向哈工大其他学科方向辐射，为各个学科赋能。

5、人才培养可谓是我国计算机科学事业发展的重中之重，从 1956 年计算机专业开设以来，哈工大计算机学院在人才培养上有哪些经验积累？新成立的计算学部又有哪些新思路？

刘挺：哈工大计算机人才培养有着深厚的底蕴和优良传统，也取得了骄人成绩。一是对标世界一流深耕教学改革，不断完善本科生培养方案，近 5 年来共获得国家教学成果一等奖 1 项、国家教学成果二等奖 1 项，省级教学成果奖 12 项，获评国家精品在线开放课程 11 门。

二是注重学生创新创业教育，牵头建设哈工大人工智能创新工场，与企业联合组织创新训练营，组织承办各类全国科技竞赛 10 余项，学院本科生近万人次参加双创活动，共获国家特等奖 6 项，一等奖 38 项，获得省级以上竞赛奖励 400 余人次。博士生冷晓琨获得 “中国青年创业奖”、登上福布斯中国封面和福布斯亚洲排行榜。

三是重视提升生源质量，发动全体师生力量加强招生宣传，组织优秀生源夏令营、国际优秀学生暑期学校、人工智能中小学宣讲团，坚持引进来和走出去相结合，让更多优秀学子了解和熟悉哈工大、熟悉哈工大计算机学科，近年来生源质量逐步提高，录取分数线由学校第 8 名提高至第 1 名，硕博研究生 “双一流”高校生源数量显著提升。

学部要在继承和发扬原计算机学院优秀育人传统和先进经验的基础上，一是坚持把立德树人作为学部发展建设的根本任务，贯穿人才培养全过程；二是坚持把为国育才、为党育人作为人才培养的核心内涵，引导学生爱国奉献，投身国防航天，使栋梁之材处于栋梁之位，充分施展才华；三是注重基础理论、基本原理和基本方法的传授，凝练教学内容，跨校区构建精品课程体系；四是积极引入华为、讯飞等高科技企业来校建立联合创新实验中心，在龙江沃土营造实践育人环境，鼓励学生把文章写在中国大地上；五是推动人工智能与各学科交叉融合，培养国家急需的人工智能 + X 复合型人才。

6、根据去年 QS 教育组织发布的 QS 世界大学计算机水平 H 指数，哈工大排名世界第 21，国内排名第二（仅次于清华），在您看来，相较于其他高校，哈工大在计算机教研以及人才培养方面，有怎样的优势或者说不同？现在哈工大成立计算学部，将对于哈工大在计算机领域的学术实力再上一个台阶有怎样的意义？

刘挺：哈工大计算机教研以及人才培养长期秉承学校 “厚基础、强实践、严过程、求创新”的育人特色，有三个鲜明特点或者说优势。一是重视与国际接轨的高水平课程建设，早在 10 多年前，我们要求每一位出国进修的青年教师在国外跟踪学习一门计算机基础课程，回国后进入教研室参与课程改革、强化实践环节、优化考核方式，现行的培养方案已经成为学校人才培养的样板；二是重视教学法研究，我们已经连续 20 年举行计算机教学法研讨会，邀请国内外有丰富教学经验的学者、企业专家、留学归来的学生代表，全体教师共同参与深入探讨教学改革中的新问题；三是重视线上教学探索与实践，充分发掘优质教学资源，跨校区建设高质量平台课程，相关经验已经获评国家级教学成果一等奖。

哈工大面向国家重大战略需求、顺应国际科技发展趋势、促进一流学科交叉，集全校之力建立计算学部，将进一步做好计算学科群发展顶层设计与战略规划，凝练核心方向，布局新兴领域，建设重大平台，培育重大成果；凝聚人心，多措并举打造世界一流的师资队伍；深化课程改革，夯实理论基础，强化实践能力，提升培养质量。在科学研究、师资队伍、人才培养三大领域奋发作为，为推进 “中国特色、世界一流、哈工大规格”一流计算学科群建设贡献全部力量。

7、现在很多高校都成立了人工智能学院，甚至开设了人工智能本科专业，哈工大早在 2018 年就成立了人工智能研究院，哈工大后续会考虑计算学部下设人工智能学院或者开设人工智能本科专业吗？

刘挺：哈工大计算学部下设人工智能、计算机科学与技术、信息安全、软件工程、数据科学与大数据技术、生物信息、物联网工程 7 个本科专业，其中人工智能是国家首批开设的本科生专业院校之一，已于 2019 年开始招生，人工智能专业凝聚了哈工大计算机人 60 余年专业发展的结晶，依托其背后支撑的强大研究团队和教师队伍，汇集海外学成归来的新一批杰出学者代表，人才培养能力强，就业发展前景广阔。

我们观察到已经有若干所国内知名大学设立了人工智能学院，我们也在思考在计算学部下设立人工智能学院的必要性、可行性。

8、您认为应该如何定义合格的 AI 人才？在培养适应社会需求的应用型 AI 人才上，学校、企业应该如何分工协作，采取什么措施促进 AI 人才的培养？

刘挺：有着坚定的理想信念，扎实的计算机基础知识，浓厚的 AI 研究兴趣，较强的团队协作能力，爱国奉献、科研报国、奋发作为，敢于在形势复杂的国际科技竞争中担大任，挑大梁，能够为世界贡献更多中国智慧、中国方案，这就是我们哈工大计算学部培养的合格 AI 人才。

学部在应用型 AI 人才培养方面需要更加开放，从培养方案、课程建设、教学平台、实践反馈等各环节加强合作；企业需要更加沉稳，不仅要提出用人标准与需求，更要提前布局肯于投入，主动参与人才培养过程，十年树木百年树人，中国 AI 人才培养需要中国企业的责任与担当！

我们的具体措施有：计算学部注重引入企业优秀育人资源，哈工大计算学部将在继续加强与优秀企业共建专业课程与实习实训基地的基础上，继续探索云实习云指导线上平台，积极引入华为、讯飞等企业来校建立联合创新实验中心，加强校企科技俱乐部指导，让更多学生能够在校期间了解行业发展前沿，熟悉企业开发流程与环境，拓展视野积累经验，加速成长成才。

9、您对想要报考哈工大计算学部的学生有什么样的话要说？

刘挺：亲爱的同学们，2020 适逢哈工大建校百年，正如总书记在贺信中提到的哈工大 “打造了一大批国之重器，培养了一大批杰出人才，为党和人民作出了重要贡献”，国家的需要、人民的需求，就是我们哈工大计算学部的责任与担当。

哈工大计算机学科历史悠久，是我国最早的计算机专业之一，是国家 “双一流”建设学科。多年来，计算机学科为国家做出了重大贡献，培养了以王天然院士、方滨兴院士、怀进鹏院士、高文院士为代表的杰出人才，还有一批毕业生成长为国家杰青、IEEE Fellow、万人计划专家，国家级计算机研究所所长、大学计算机学院院长及系主任、大型跨国公司研究所负责人，被业界广泛誉为 “哈工大计算机品牌人才现象”。

哈工大计算机学科已稳步进入国际各大学术排行榜前 50 位，其中 QS 排名（H 指数）全球第 21 位，US News 世界大学计算机学科排行榜第 21 位；计算机科学与技术、软件工程学科均位于教育部评估 A 类学科。

欢迎大家加入哈工大计算学部大家庭，这里是风光壮丽、东方小巴黎之称的魅力哈尔滨，这里是环抱渤海、风景宜人的山东威海，这里是改革先锋、不断创新的深圳特区。百年育人，祖国以光，哈工大欢迎你！期待广大学子，在哈工大的沃土茁壮成长，用青春和拼搏，在中国大地上书写人工智能强国、网络强国的美好画卷。