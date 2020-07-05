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vivo Y70 规格和价格曝光：1798 元起售

2020/7/5 20:32:00来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

早在 5 月，vivo 宣布 vivo Y70s 是第一款采用三星 Exynos 880 处理器的手机。该公司在准备发布一款具有类似规格的新手机，称为 vivo Y70。

近日该手机的规格表已发布在微博上，据微博用户 @Really 阿森君爆料，vivo Y70 将配备 JDI 提供的 2400 x 1080 分辨率的 LCD 屏幕，刷新率为 60Hz。不过，目前没有提到屏幕尺寸。

这款手机将搭载 Exynos 880 芯片，并配备 6GB 或 8GB RAM 和 128GB 存储空间。

对于相机部分，vivo Y70 将配备 4800 万像素的 Samsung GM1 主摄，800 万超广角相机和 200 万像素深度传感器。这与 Y70s 的相机配置相同，但 vivo 为 Y70 提供了不同的自拍相机 - OV8856 的 800 万传感器。

vivo Y70 将配备 4500mAh 电池，并通过 USB-C 端口支持 18W 快速充电。与具有立体声扬声器的 vivo Y70s 不同，根据规格表，vivo Y70 仅有一个扬声器。

规格表还透露了手机的价格。6GB RAM + 128GB 版本的价格为 1798 元，而 8GB RAM + 128GB 版本的价格为 1998 元。目前尚无手机发布日期的消息，但预计它将在本月推出。

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