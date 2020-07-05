它是历史上销量最高的游戏主机，也是 80/90 一代的游戏记忆

前段时间，索尼公布了 PlayStation 5 的部分信息，尽管上市时间以及价格信息都还是未知数，但这并不影响玩家们对于 PlayStation 5 的关注和期待。趁着新机发布的热度，鸽了一个月的极客博物馆也带来一款重量级选手，这一次让我们一起回味大多数人心中 PlayStation 系列最经典的机型——PlayStation 2。

对 80 后、90 后而言，红白机可以说是他们打开游戏世界的「启蒙老师」，但在整个少年时光里，PlayStation 2（下文中简称为 PS2）才是陪伴他们时间最久、让更多人爱上游戏的那个。

历史上最成功的游戏机

根据第三方机构的统计，PS2 是历史上销量最高的游戏主机。截止至 2020 年 5 月 25 日，PS2 销量达到了 1.58 亿台，排在后面的是累计卖出 1.54 亿台的任天堂 DS，而第三名就是此前极客博物馆曾经写过的 GameBoy，不过是 GameBoy 的初代机型，也就是被玩家俗称为「板砖」的那一款，它的销量和前两名有着比较大的差距，「只有」1.18 亿台。通过这个数据也不难看出，PS2 的经典地位几乎是不可撼动的，PS4 现在已经到了生命周期的末尾，销量也仅为 1.09 亿台。不仅仅是 PlayStation 系列，把 PS2 看作是历史上最成功的游戏主机，似乎也不为过。

引自：VGchartz

对国内的游戏玩家而言，PS2 其实还有一段黑色往事。PS2 在 2000 年 3 月 4 日全球正式发布，直到 2003 年 11 月 28 日索尼官方才宣布大陆行货上市，然而没有等玩家们高兴几天，文化部就打破了游戏玩家们的期待。因此，即使 PS2 在国内拥有非常高的销量，但消费者们购买的 99% 都是水货。

各种型号傻傻分不清

PS2 的整个更新轨迹跟 PS4 有些类似，在后期都推出了「slim」版本，只不过「PS2 slim」在名字上没有特别标注，仅仅是型号数字上有所区分，极客之选淘到的这款 PS2 型号为——SCPH-50004。按说这个型号并不是一个热销的版本，它的前两位数字代表了机器的版本（小改款），最后一位数字则是代表了销售区域。当时比较受欢迎的是美版和日版的机器，但其他地区版本的机器也有好处，那就是输入电压是 200-240V，在中国可以直接使用，如果你买的是美版或者日版，还需要一个笨重的逆变器。

型号 1、3、5 开头的 PS2 都是「厚机」，而 7 字头之后则是「薄机」，除了早期的「薄机」以外，「厚机」很大一个优势，就是能改成硬盘机，游戏可以直接拷贝在硬盘里，无论是稳定性和读取速度都比光盘有更好的表现，当然这一切都需要建立在「破解」的基础之上。

关于型号这部分的门道以及弯弯绕相当之多，因为涉及到了很多知识点、需要讲解的部分也很复杂，就不在文章里展现了，毕竟《极客博物馆》栏目只是想好好的回味一下当年的快乐。

或许是当时身材比较矮小的原因，刚淘到这款 PS2 的时候，感觉它的体型并没有印象中那么「大只」，就算和 PS4 对比，似乎也没有很大的差距，虽然 PS4 机身更薄，但要更重一些。PS2 到底是横着放还是竖着放是一直困扰我的问题，印象中几乎没有人竖着放，可能是因为这样放着太像暖气，容易被老人收拾屋子时，当做电暖气收起来或者扔掉吧。在我印象中 PS2 还有官方的支架配件，就是为了让主机在竖放时能够更加稳定。

其实横放竖放在机身底部都是有脚垫的

在当年，索尼就已经把限定配色那一套玩得相当纯熟了，也真的是苦了大家的钱包了。其实，那时候的限定机型并没有现如今那么有诚意，仅仅是换一个配色而已，限定常见的配色有陶瓷白、水粉、蓝色、各种透明色等等。讲道理，大部分人应该都是父母出资购买，所以大概率还是会选择普通版的黑色，毕竟它最便宜。

PS2 机身正面只有两个按键，都在顶部的位置，它们的功能很简单——重启（开 / 关机）和退仓（叫开仓应该也没毛病）。或许是因为那时候的机器比较脆弱，也可能是因为年纪小操作往往比较暴力，身边总是能够出现读盘磁头的相关故障，另外，这跟游戏盘本身的划痕或多或少也都有些关系。

在机身背面，PS2 的接口并不多，除了电源接口和 AV 输出接口以外，就是网线接口和扩展仓了。是否有网线接口根据不同版本也会有所区分，有的版本需要单独购置外接网卡，有的机型则内置了网卡。不过 2003 年前后 PS2 最火热的那个时代，国内 ADSL 宽带都没有那么普及，甚至不少人还在用拨号上网，再加上需要比较复杂的操作，即使 PS2 支持联机对战，但对国内用户而言，除了极少数的发烧友，大部分人都会忽略线上对战这个功能。

直到现在都没怎么变的 DualShock 手柄

PS2 拥有两个手柄接口，每个接口的上方还有记忆卡的插槽，因为当时并没有内置硬盘和机身存储空间，所以记忆卡就成了必需品，用它来存储游戏记录等一些相关信息。这个设定其实高度还原了街机的感觉，只不过国内小伙伴们接触的可能比较少。如果你的游戏盘很多，记忆卡真的特别容易满，如果不想频繁的整理存档那就得购买大容量的记忆卡，又因为索尼一贯的非通用标准，妥妥的又收割了一波。哪里有利润，哪里就会有奸商，肯定有不少小伙伴去买记忆卡，被黑心老板各种忽悠，结果买到了一张组装卡，运气好的将就能用，运气不好的就哭惨了。

索尼 PlayStation 系列主机和 DualShock 手柄的代数都是相对应的，也就是说在 PS2 上使用的是 DualShock 2 手柄。抛开 DualShock 4 手柄的无线连接和触摸板设计，整个 PlayStation 系列主机的手柄，几乎没有大改（PS5 的手柄也只是设计风格有所变化）。对于大多数玩家来说，PS2 的手柄绝对是「消耗品」般的存在，因为它确实太容易出问题了，一个月用坏一个手柄绝不是什么难事儿。另一方面，就像上文所说的记忆卡一样，PS2 的配件有非常多仿品在市场上销售，很容易被奸商忽悠或者掉包。

极客之选收购的这台二手 PS2，卖家一共给了 3 个手柄，但其中只有一个手柄是完全正常的，其他两个手柄多多少少都有点问题。虽然 DualShock 系列手柄很经典，和主机一样也有各种限定版，但单论手感和配色的用心程度，确实打不过 Xbox 的手柄。

PS2 使用的是 AV 输出，现如今有些电视可能已经没有这样的接口了。彼时绝大部分电视使用的是 4:3 的屏幕，所以 PS2 默认的最高输出分辨率为 1024*768 像素，在系统设置内用户可以调整成 16:9，不过是由画面裁切而来的。在后期有很多玩家通过 RGB、分量色差线等方式，想让 PS2 达到最佳画质的输出，其实 PS2 对得起「次世代家用主机」的称号，机能和画质在当时还是相当能打的。

太多经典游戏「霸占」了我的童年

在那个盗版横行的年代，PS2 在国内买到的基本都是破解过的机器，可以直接读盗版的游戏光盘。极客之选购入的这台二手主机，卖家还留着一大包游戏光盘，其实这个机器的成色以及价格并没有太大优势，真正打动我的就是这一包游戏盘。不出意外，这包光盘应该都是盗版盘，不过大家也没必要过多在意这点。毕竟到了今天，加密技术的升级和消费者版权意识的提升，让游戏领域已经有了很不错的市场氛围，这已经是一个相当大的进步了。

尽管刚才说 PS2 的画质很能打，但也仅限于那个时代，以现在的眼光来审视，很难想象当时我一玩就是一整个下午。在我的学生时代，我和同学经常会在放学后，去小商品市场的档口租机器玩，如果没记错的话应该是 2 元一个小时。似乎那时候把本就不多的零花钱，都花在了「精神需求」上。屏幕前的你们当时一小时租金是多少钱呢？欢迎各位小伙伴在评论区分享出来。

战神 2 名场面

对我个人而言，记忆最深刻的游戏是龙珠系列、火影系列以及 NBA Live 系列（那时候 2K 系列还没有在国内市场打开知名度）和实况系列，或许是因为经常租机器玩的原因，《合金装备》或者剧情型、角色扮演类的游戏并不是我的菜，我更喜欢和朋友一较高下。毕竟花 2 块钱，两个人对战时不时喷些垃圾话，那才是乐趣所在。因为有太多太多经典游戏，大家的喜好也不尽相同，所以我也不在这里多做回顾了。

那时候 JOJO 的名号并不如现在那么响亮

不得不说一句，有时候记忆这个东西很可怕，刚收到这台 PS2，在试机时刚打开实况足球，虽然德语我一个字母也不会念，但楞就是能跟着 BGM 哼唱下来……

写在最后

一款游戏主机的成功绝不仅仅是造型设计抢眼或者机能的强悍，更纯粹的游戏体验才是最核心的竞争力。除了很多经典的游戏以外，PS2 还拥有非常多的独占游戏，其中最著名的就是最终幻想、勇者斗恶龙、战神、GT 赛车、北欧女神等。这些独占游戏 IP 的粉丝也理所应当的成为了 PlayStation 系列的忠实拥趸，这也是 PlayStation 2 能获得成功的原因之一。

最后，让我们一起回味一下 PS2 熟悉的开机界面。

如果小伙伴们有和 PS2 相关的难忘记忆，欢迎大家在留言区和我们分享。