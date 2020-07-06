国内特供版软件防不胜防？还有这些靠谱的选择

最近，Flash 停止运营但却保留中国特供版的举动，引来了各种议论。Adobe 宣布，将会在 2020 年 12 月 31 日停止 Flash 的技术支持，但由重橙网络代理的中国版 Flash 除外。实际上，和其他版本的 Flash 相比，国内特供的这个 Flash 带有更多推广广告、也疑似会在后台启动更多进程，这些特性令很多用户为之不满。

Flash 将停止运营，但中国特供版除外

实际上，特供国内的软件，并不止 Flash 一款。由于商业、政策等原因，不少国外的软件进入国内开展业务，都会提供一个特供版。这些中国特供版的软件，不少都带有额外的广告，以及多余的进程服务。那么到底要如何规避？今天就来简单说说吧。

Flash：全球淘汰只剩特供版？

我们先从 Flash Player 说起。从 2018 年开始，Flash 就提供了中国特供版。和面向全球发行的版本相比，Flash 特供版的官网地址不同，而且每次更新后都会弹出网页游戏广告，其中的内容可以说非常 “屠龙宝刀点击就送”了。另外，Flash 之前还干过捆绑 2144 游戏中心、强行运行 FlashHelperService 进程之类的事情，很多作风已经带有流氓软件的特征。在这样的情形下，人们自然会对中国特供版 Flash 产生不信任。

特供版 Flash 更新后弹出的游戏推广页面

那么要如何规避这点呢？其实 Windows 10 本身就内置了 Flash Player，不需要额外安装，也可以使用网络上的 Flash 内容。只要你用的是 Windows 10 系统，就没有安装国内特供版 Flash 的必要，减少无谓的烦恼。

微软 Win10 内置 Flash，会推送补丁修复 Flash 漏洞

而且，Windows 10 内置的 Flash Player，会通过 Windows Update 推送相应更新，如果你想要避免 Flash 带来的弹窗等问题，使用 Win10 内置的 Flash 或许是更好的选择。

当然，在 Adobe 停止 Flash 的技术支持后，或许 Win10 的 Flash 更新推送也会停止，但国内特供的 Flash 就会有安全补丁推送吗？重橙网络是否有修补 Flash 漏洞的能力？

WinRAR：中国版会弹广告

这是一个大家都非常熟悉的软件，也是一个盗版率非常高的软件。作为国内非常流行的压缩格式，RAR 大大推高了 WinRAR 在国内的装机率。然而长久以来，WinRAR 都是收费软件，这就造成了国内盗版 WinRAR 横行的局面。

此情此景下，WinRAR 不得不适配国情，专门为中国推出了一个免费的特供版。然而这个国内特供版的 WinRAR 是带有广告的，这其实也合情合理——总不能让你白白用和收费版一模一样的免费软件。但是总有人不喜欢看广告，怎么办？

中国特供的 WinRAR 免费版是带广告的

· 使用其他压缩软件，如 7-Zip

除了 WinRAR 外，其他很多压缩软件对 RAR 格式的解压也有着完善的支持。例如大名鼎鼎的开源压缩软件 7-Zip，就可以查看解压 RAR 格式。当然，由于授权问题，其他压缩软件是不能将文件压缩为 RAR 格式的，但实际上 Zip 格式的流行度更高，而且压缩率也很不错，用户并没有将文件压缩为 RAR 格式的刚需。

7-Zip 可以取代 WinRAR

WinRAR 在早年推出了 RAR5 的新型压缩格式，当时其他压缩软件对这个格式支持不佳；但到现在，包括 7-Zip 在内的压缩软件，都已经对 RAR5 有着良好支持。不仅如此，7-Zip 还可以查看 RAR5 压缩包中的注释，兼容可谓相当不错。

· 使用国际版 WinRAR

如果你实在不喜欢其他压缩软件，那么也可以使用国际版的 WinRAR。大家在搜索引擎中找 WinRAR 官网，一般排首位的是 WinRAR 中文官网。

这个网页是 WinRAR 和国内代理商共同搭建的，提供的是国内特供版的 WinRAR。但实际上，WinRAR 还有一个国际版的官网。



在国际官网中，你可以下载到国际版的 WinRAR。国际版的 WinRAR 没有简中版，但提供了繁中版。而和国内的特供免费版相比，国际版的 WinRAR 名义上是收费版，提供了 40 天试用期，但试用期过后也可以使用，只不过会有付费提示，关闭即可。相比花里胡哨的广告，相信还是有不少人更能接受收费提示弹窗的。



WinRAR 国际版，试用期过后会有弹窗，但比广告来得清静

Firefox：中国版账号系统不一样

Firefox 火狐的大名很多人都有所耳闻，这也是当前仍坚持自研内核的少数浏览器了。不少朋友久仰大名想要尝试 Firefox，但通过搜索引擎找到的，却往往是 Firefox 的国内特供版本。

Firefox 在进入中国市场后，进行了一些本土化，针对国内推出了专属的版本。然而这个版本的 Firefox 并不受某些粉丝的欢迎，它的账号同步系统和国际版不一样，而且对某些网址开启有限制，还捆绑预装了一些扩展。

中国版 Firefox 的主页，账号系统是 “火狐通行证”而不是 Firefox Sync

那么要如何才能够找到国际版的 Firefox 呢？通过搜索引擎或者直接访问 Firefox 的官网，可能只会跳转到 Firefox 中国官网，也就是下面这个：

在其中，只能下载到 Firefox 中国版本，如果想要下载国际版，最好去 Mozilla 的 FTP 下载。

在其中找到最新的版本，然后进入到 “Win32”或者 “Win64”（对应 32 位和 64 位版本）目录，然后进入 “zh-CN”目录（简中版），下载即可。

国际版 Firefox 从官方 FTP 下载更靠谱

和国内版相比，国际版的 Firefox 更加纯净，用的账号系统也是全球服务器的 Firefox Sync（国内版的是特供的火狐通行证，数据不互通）。国际版 Firefox 的各类功能在国内都可以正常使用，没有什么水土不服，大家可以放心。

Photoshop：特供版价格更贵？

是的，Photoshop 也有中国 “特供”的版本，不过这主要是商业意义上的 “特供”。长久以来，国内想要购买到正版的 PS，并不能直接通过 Adobe 官网直接购买，而是需要通过代理商，手脚非常高昂，单买 PS 就得 3000 元。而且国内的正版 PS 售后维护需要经由代理，不那么方便。

淘宝上的正版 PS 长期卖这个价，比国外更贵

最近，Adobe 终于面向中国推出了 Creative Clould 中国摄影计划，国行定价年费为 888 人民币，包含 PhotoShop 和 Lightroom Classic 这两套软件。然而，这样的定价仍然属于 “特供”，和其他国家和地区的定价相比，国行 PS 依然是价格最高，而且能买到东西最少——国行 PS 缺乏 Lightroom 和 Creative Cloud 云存储服务。

可以说，PS 的特供定价是很不厚道的。如果你有这方面的需求，可以使用其他方案代替。

·Affinity Photo

Affinity Photo 界面

这是一款产品力非常强劲的平面设计软件。Affinity Photo 其实在业界也算是赫赫有名了，它的功能和 PS 类似，如果你熟悉 PS，那么上手 Affinity Photo 不会有什么难度。同时，Affinity Photo 也兼容 PSD 格式，想要摆脱 PS 的话，Affinity Photo 可以无缝衔接。

Affinity Photo 对各种先进特性支持非常全面，例如可以支持处理 HDR 图像，支持智能对象、支持插件、支持硬件加速等等，功能基本上没有什么短板。而在性能方面，不少用户认为它比 PS 更加高效、流畅。而在购买方面，相比 PS 它还有如下优势。

· 跨平台。Affinity Photo 支持 Windows、macOS 和 iOS 平台，在三个平台中，都可以直接通过应用商店购买到正版。

Affinity Photo 支持多个平台

· 一次性买断。现在 PS 是订阅制的，而 Affinity Photo 只要购买一次，就可以一直享受新版升级服务。

· 价格便宜。Affinity Photo 经常打折，折后价格为 163 元（Windows/macOS 版）和 68 元（iOS 版），而原价也仅为 328 元（Windows/macOS 版）和 128 元（iOS 版），比 PS 一年 800 多的订阅费便宜得多。

Affinity Photo 的价格，这是原价，有时候会打折

总的来说，Affinity Photo 是一个价优质优的选择，它不是 PS 的廉价妥协替代品，Affinity Photo 本身的质量并不输于 PhotoShop。即使你的预算足够购买 PS，Affinity Photo 也依然是你值得考虑的产品——更何况，它比 PS 便宜这么多，面对国内价格也完全没有 “特供”。

·GIMP

这也是一款大名鼎鼎的产品了。长久以来，GIMP 都被认为是 PS 的最佳免费替代品。没错，GIMP 是免费的！GIMP 是一款免费的开源软件，它在 Linux 平台上赫赫有名。Linux 可没有 PS，在 Linux 玩平面设计，靠的就是 GIMP 了。

GIMIP 的界面，比较朴素，但功能应有尽有

GIMP 的功能和 PS 也相当类似，今年加入了硬件加速后，无论是功能还是性能，都已经和 PS 相若了。不过 GIMP 的 UI 明显要比 PS 更加粗糙，如果你是 UI 颜控，GIMP 可能会 UI 劝退。

除此以外，GIMP 的功能布局和 PS 有一定差别，上手需要适应。但除此以外，GIMP 满足普通人乃至部分专业设计师的需求，已经绰绰有余了，它的功能没什么短板，无论是图层、插件、滤镜等等，都应有尽有。

和 PS 相比，GIMP 没有那么精美，但功能是够用的。最重要的是，GIMP 是完全免费的！而且它对比 PS，还支持更多平台，例如前文提到过的 Linux，适用范围比 PS 更广。

除了 PS，其实很多在国内售卖的专业软件，售价都比国外更贵，服务也有所不如。希望有更多专业软件，推出更厚道的国行版吧。

后话

其实各类软件服务推出国内特供版，也算是一个国情特色了。除了软件外，不少知名互联网服务也会有特供版，例如 iCloud、印象笔记等等。针对国情推出特别定制的版本，有助于正常展开商务活动，也可以优化服务器连接、便于提供本土化的服务——当然，特供版的服务，和全球版的可能就不一样了。全球版和特供版的软件，你到底喜欢哪样呢？