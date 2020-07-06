Python 3.9.0 beta4 发布

Python 3.9.0b4 发布了，Python 3.9 目前仍在开发中，此版本 3.9.0b4 是五个计划的 beta 版本预览中的第四个。

Beta 版本预览旨在为广大社区提供测试新功能和错误修复以及准备其项目以支持新功能版本的机会。

· Python 3.9 部分主要新功能和变更：

· PEP 584, 在内置的 dict 函数加入 Union 运算符

· PEP 585, 类型标注中内置通用类型

· PEP 593, 灵活的函数和变量注解

· PEP 602, Python 采用稳定的年度发布节奏

· PEP 615, 支持标准库中的 IANA 时区数据库

· PEP 616, 去除前缀和后缀的字符串方法

· PEP 617, CPython 的新 PEG 解析器

· BPO 38379, 垃圾回收不会阻塞复活的对象

· BPO 38692, 增加 os.pidfd_open，可在无需 race 和 signal 的情况下进行进程管理

· BPO 39926, Unicode 支持升级至 13.0.0

· BPO 1635741, 当 Python 在同一进程中被多次初始化时，不会再泄漏内存

· 部分 Python 内建函数 (range, tuple, set, frozenset, list, dict)现在使用 PEP 590 vectorcall 加快了速度

· 部分 Python 模块 (_abc, audioop, _bz2, _codecs, _contextvars, _crypt, _functools, _json, _locale, operator, resource, time, _weakref)现在使用 PEP 489 定义的多相初始化

· 部分标准库模块 (audioop, ast, grp, _hashlib, pwd, _posixsubprocess, random, select, struct, termios, zlib)现在使用 PEP 384 定义的稳定 ABI