马斯克十年跑赢百年老店

十年前，特斯拉完成首次公开募股。在这十年间，特斯拉从一家来自硅谷的初创企业成为了全世界市值最高的汽车制造商：目前市值已达 2200 亿美元，一举超越成立近百年的丰田汽车。

对于这家电动汽车制造商的股东来说，过去十年中特斯拉的发展历程有如坐过山车一般。特斯拉的股价当前创下了新高，而其股东在这段旅程中经历了普通人难以承受的晕眩，而其中的颠簸，一部分来自于特斯拉自己造成的危机。

通用汽车 Volt 插电混合动力项目前负责人、Fisker 前 CEO，以及 Lucid Motors 现任董事托尼 · 波萨瓦兹（Tony Posawatz）说到：“特斯拉总是充满了戏剧性，但是他们对汽车行业形成了刺激，让传统车企开始接受电动化，并将电动汽车作为未来出行的关键。无论他们是否实现了盈利，这家公司都对高端汽车市场形成了深远的影响。”

2010 年 6 月 29 日，特斯拉完成 IPO，成为了一家上市企业，这是近半个世纪以来，首次有美国本土车企完成首次公开募股。特斯拉的 IPO 价格为 17 美元每股，其首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）敲响了纳斯达克的开盘钟。特斯拉当时唯一一款电动汽车，售价达到 10.9 万美元的 Roadster 在时代广场展出。

十年过去后，当前特斯拉的员工数量上涨到了 4.8 万人左右，他们对全球的汽车行业也形成了空前的影响。特斯拉已经不再生产 Roadster，而是正在全世界范围内销售其他 4 款车型。除了外观设计之外，特斯拉最大的优势藏在其车辆所使用的电池内：其 Model S 旗舰车型的单次充电续航里程已经达到了 400 英里（约合 643 公里），这样的续航能力在市场上可谓难觅敌手。

波萨瓦兹称：“他们的产品在消费者之中掀起了极大的热情。”

我们当前不妨盘点一下过去十年中特斯拉公司所经历的 10 大重要事件。

01美国政府出手相助

美国前总统乔治 ·W· 布什

2010 年 1 月，美国能源部为特斯拉提供了 4.65 亿美元的贷款，这是美国前总统乔治 ·W· 布什（George W. Bush）两年前所签署的先进技术汽车制造计划（Advanced Technology Vehicle Manufacturing Program）的一部分。对于特斯拉来说，这笔资金来得正是时候，帮助他们度过了一个关键时刻。当时美国还未完全摆脱经济大衰退的泥潭。2013 年 5 月，特斯拉偿还了这笔贷款的全部本息。美国能源部的这个计划，现在已经成为了清洁能源刺激支出的典范。

02弗里蒙特工厂

2010 年埃隆 · 马斯克与丰田章男在东京出席联合新闻发布会

2010 年 5 月，特斯拉宣布将收购位于加利福尼亚州弗里蒙特的一座工厂，该工厂此前曾属于丰田和通用汽车，特斯拉此举震惊了整个世界。此外，特斯拉还宣布丰田将对其投资 5000 万美元。这笔出人意料的交易是由马斯克和丰田总裁丰田章男（Akio Toyoda）共同宣布的。如今，弗里蒙特工厂依然负责生产特斯拉大部分的车辆，但是它已经不再是特斯拉唯一的一座车辆生产工厂，他们在上海已经建立了第二座工厂，此外位于德国柏林的第三座工厂也在建设当中。

03年度最佳汽车

2012 年拍摄于特斯拉弗里蒙特工厂，Model S 在产线上生产

2012 年 12 月，Motor Trend 将 Model S 选为 2013 年度最佳车型。Model S 也成为了 64 年来第一辆获得此奖项的非内燃机车辆。这一成就让传统汽车制造商意识到，纯电动汽车不仅仅是呆板的科研项目，获得这份荣誉也让特斯拉获得了巨大的品牌推动力，让更多消费者认识了这个品牌。

04超级工厂

特斯拉位于内华达州的超级工厂

2014 年 9 月，特斯拉宣布，他们将与松下成为合作伙伴，两家公司将一起在内华达州建设其首座用于生产电池的 “超级工厂”（Gigafactory）。在正式宣布选址结果之前，美国多个州都在争取特斯拉的青睐，希望吸引特斯拉在各自的辖地内建厂，在宣布内华达州胜出之后，特斯拉也给这场争夺战画上了句号。建立这座工厂说明了一个问题，那就是特斯拉希望将其供应链进行垂直整合，一直整合到电池芯层面。当前特斯拉正在采取进一步的行动，希望在弗里蒙特工厂内建立自己的电池芯制造业务，在今年 9 月的 “电池日”活动上，特斯拉预计将透露更多相关信息，而投资人也渴望听到最新的消息。

05

属于马斯克的 “iPhone 瞬间”

2016 年马斯克在发布会上介绍 Model 3

2016 年 3 月，特斯拉发布了 Model 3 轿车。一时间，全世界各地的消费者在特斯拉门店外排起了长队，就为了第一时间订车。这一景象像极了人们排队购买最新款 iPhone 的样子。尽管当初承诺的 3.5 万美元的起售价基本没能兑现（Model 3 的平均交易价格接近 5 万美元），但是 Model 3 还是获得了傲人的销量，成为了一辆 “主流轿车”。在 Model 3 获得了成功之后，特斯拉又推出了 Model Y，希望凭借这款跨驾车型继续抢占市场份额。

06Autopilot 遭审查

2016 年，约书亚 · 布朗所驾驶的特斯拉 Model S 车祸现场图片

2016 年 5 月 7 日，特斯拉车主、前海豹突击队队员约书亚 · 布朗（Joshua Brown）所驾驶的 Model S 在佛罗里达州与一辆牵引车相撞，布朗在事故中身亡。事发时，特斯拉的辅助驾驶系统 Autopilot 处于启动状态，这起事故是已知的第一起涉及 Autopilot 技术的死亡事故。美国监管机构对这起事故进行了调查，但是没有发现软件缺陷。事故后，Autopilot 继续接受审查，美国发生的其他几起致命事故也与该系统有关联。

07太阳能业务

SolarCity 员工手举太阳能板

2016 年 6 月，特斯拉宣布对 SolarCity 发起了收购要约，后者是马斯克和他的表弟一同建立的太阳能板安装企业。然而这笔交易的利益冲突十分明显：马斯克是 SolarCity 最大的股东，也是这家公司的董事会主席。当时，SolarCity 的财务状况不佳，而特斯拉刚刚发布了 Model 3，但是马斯克却说这笔收购属于 “不用多想就该做”的事情，并且宣布推出新的屋顶太阳能板产品，以此让投资人认可这笔收购。然而特斯拉的太阳能屋顶产品进度一直很慢，这笔交易本身也引发了争议，下个月一些股东将在特拉华州大法官法庭对特斯拉提起诉讼。

08私有化风波

马斯克离开位于纽约的联邦法庭

2018 年对于特斯拉和其股东来说，是疯狂的一年，正如马斯克自己在前一年秋天所预言的那样，特斯拉陷入了 “生产地狱”。特斯拉 Model 3 的产能陷入了泥潭，他们甚至在户外搭了一个巨大的帐篷，并在其中安装了一条生产线用于生产车辆，以此来提高产能。此外，在这一年中，数十名特斯拉高管相继离职。

当年 7 月，马斯克在 Twitter 上称一名英国洞穴潜水员为 “恋童癖”，这引发了针对他的一起诽谤诉讼。所谓一波未平一波又起，一个月后，马斯克又在 Twitter 上发布了有意将特斯拉私有化的消息，他表示自己将考虑以每股 420 美元的价格对特斯拉进行私有化，并且声称自己已经 “锁定了私有化所需的资金”，这一消息让投资人和特斯拉的高管都感到震惊。

三周之后，马斯克在一篇博文中称自己放弃了私有化的想法，宣布特斯拉将维持其上市企业的身份。一个月后，美国证券交易委员会（SEC）起诉马斯克，指控罪名为证券欺诈。最后 SEC 与马斯克以及特斯拉公司达成了和解，和解条件包括解除马斯克在接下来的 3 年中不得担任特斯拉董事长一职，这意味着马斯克可能在 2021 年底时再次担任此职务。

09上海工厂

特斯拉上海超级工厂

2018 年的种种风波过后，特斯拉在 2019 年取得了一次关键性胜利，他们成为了第一家获批在中国建立独资工厂的美国车企。在破土动工一年之后，今年 1 月 7 日特斯拉这座位于上海附近的工厂开始向中国消费者交付车辆。中国是全世界最大的汽车消费市场，也是特斯拉未来增长计划的主要来源之一。

10Cybertruck 亮相

马斯克在发布会上介绍 Cybertruck

去年 11 月，马斯克发布了极具未来感的 Cybertruck，从外形上看，这款皮卡使用了棱角分明的设计，与福特 F-150 等竞品大相径庭。然而在发布会上，最让人大跌眼镜的事情，是长期担任特斯拉设计负责人的弗朗茨 · 冯 · 霍尔茨豪森（Franz von Holzhausen）用铁球砸碎了这辆车的防碎玻璃，这个意外也引发了大量的讨论。当前特斯拉希望在美国建造一座工厂用于生产 Cybertruck，得克萨斯州和俄克拉荷马州是其候选地点。