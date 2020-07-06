TIOBE 7 月榜单：C 语言连续三月蝉联第一，Java/Python 紧随其后

TIOBE 已公布 2020 年 7 月的编程语言排行榜。

在本期榜单中，各类应用于数据科学的语言是一大亮点。尤其是 R 语言，本月上升至第 8 位，创造了新的记录，TIOBE 称这是 R 语言 “史无前例的高光时刻”。Python 不用说，一直在统计语言中拔得头筹，而 R 在 Python 如此强劲的势头下，还能保持流行度的上升。

对此，TIOBE CEO Paul Jansen 认为，近来有两大趋势起着关键作用：1）商业统计语言和软件包（如 SAS、Stata 和 SPSS）的时代已经结束，大学和研究机构采用 Python 和 R 进行统计分析，2）与 COVID-19 相关的研究，需要进行大量统计和数据挖掘。于是，易于学习和使用的统计编程语言开始流行了起来。

TIOBE 7 月 TOP 20 编程语言

榜单前十位没有大的变化，C 语言连续第三个月蝉联第一，Java 和 Python 仍紧随其后。除了已提到过的 R 语言和 PHP 位置对调，Swift 和 SQL 也进行了互换，Swift 成功进入前十。

上个月 Rust 语言首次进入榜单前二十，此次由 20 名上升至第 18 位。排在它前面的是稳定保持着每月前进一位节奏的少儿编程语言 Scratch。

目前处在 top 20 危险边缘的是排名下降的 PL/SQL 和 Classic Visual Basic 语言。上月掉出前 20 的 Objective-C 还在下掉，本月排名 23。Delphi/Object Pascal 直接从 22 名变成第 30 名。

另外值得关注的还有：同样为统计语言的 SAS，进步飞速，排在第 21 位；Kotlin 从 30 到 27 名，也略有上升。

TOP 10 编程语言 TIOBE 指数走势（2002-2020）

第 21-50 名的编程语言排行

第 51-100 名如下，由于它们之间的数值差异较小，仅以文本形式列出（按字母排序）：

ABC, ActionScript, Arc, ATLAS, Awk, Bash, BlitzMax, Bourne shell, cg, CL (OS/400), Clojure, CoffeeScript, Common Lisp, Crystal, cT, Elixir, Emacs Lisp, Euphoria, F#, Factor, Forth, Hack, Icon, IDL, Inform, Io, Korn shell, LabVIEW, Ladder Logic, Limbo, Lingo, LiveCode, Maple, Mercury, ML, MQL4, OpenCL, PL/I, Pure Data, Raku, Red, Ring, Smalltalk, SPARK, SPSS, Tcl, Vala/Genie, Verilog, VHDL, Whitespace

TIOBE 编程社区指数（The TIOBE Programming Community index）是编程语言流行度的指标，该榜单每月更新一次，指数基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。包括流行的搜索引擎，如谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube 和Baidu都用于指数计算。具体的计算方式见这里：https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/。

值得注意的是，TIOBE 指数并不代表语言的好坏，开发者可以使用该榜单检查自身的编程技能是否需要更新，或者在开始构建新软件时对某一语言做出选择。