重要里程碑！OPPO 宣布参与英国首个 5G SA 网络搭建

OPPO 今日宣布与沃达丰（Vodafone）和爱立信（Ericsson）合作，参与完成英国首个 5G SA 网络，并提供首个 5G SA 网络切片服务。这是欧洲 5G SA 组网建设进程的重要里程碑。

这一全新网络在英国考文垂大学搭建，并采用了搭载高通骁龙 65 移动平台以及联发科技天玑 1000 系列移动平台的 OPPO 5G 手机。OPPO 联合爱立信，基于 OPPO Find X2 Pro 与 Reno3 手机产品，分别与高通以及联发科技开发了手机侧的网络切片解决方案，让用户能在该 5G SA 网络环境中自主选择切片，为不同场景带来最好体验，其中一块切片可满足对普通互联网的高速访问，另一块则用于校内服务器的专门连接，让学校师生能快速查用校内资源，实现低时延、高清晰度的远程授课。

根据 3GPP 定义，5G 分为 NSA（非独立组网）与 SA（独立组网）两种模式，其中 SA 指的就是采用 5G 基站与 5G 核心网的独立组网架构。由于 SA 是未来 5G 网络架构的必然发展方向，全球主要运营商目前都在积极推进 5G SA 网络的部署。

在 5G 核心网架构的基础上，5G 网络切片技术也得以应用。网络切片是将物理网络切割成多个虚拟的端到端网络，每块切片都能拥有独立的网络资源并互不影响，这样一来就能更高效、灵活地根据不同的应用特性，去调配、利用 5G 网络资源，满足不同用户场景的使用需求。

据了解，OPPO 已经与超过 40 家欧洲运营商建立合作关系，并与合作伙伴建立了长久可持续的 5G 生态。