RedmiBook16 英特尔版官宣！搭载英特尔十代酷睿处理器，7 月 8 日见

IT之家 7 月 6 日消息 小米笔记本此前发布了 RedmiBook16 锐龙版，今日搭载英特尔十代酷睿处理器的 RedmiBook16 也已官宣，英特尔10纳米制程工艺加持，7 月 8 日正式发布。

IT之家了解到，小米笔记本此前发布的 RedmiBook 锐龙版笔记本共有 3 款，采用全面屏设计，尺寸分别为 16.1 英寸、14 英寸和 13 英寸，售价都是 3999 元。