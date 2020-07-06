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RedmiBook16 英特尔版官宣！搭载英特尔十代酷睿处理器，7 月 8 日见

2020/7/6 11:02:03来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 6 日消息 小米笔记本此前发布了 RedmiBook16 锐龙版，今日搭载英特尔十代酷睿处理器的 RedmiBook16 也已官宣，英特尔10纳米制程工艺加持，7 月 8 日正式发布

IT之家了解到，小米笔记本此前发布的 RedmiBook 锐龙版笔记本共有 3 款，采用全面屏设计，尺寸分别为 16.1 英寸、14 英寸和 13 英寸，售价都是 3999 元。

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关键词：RedmiBook16小米笔记本

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