RedmiBook16 英特尔版官宣！搭载英特尔十代酷睿处理器，7 月 8 日见

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家 7 月 6 日消息 小米笔记本此前发布了 RedmiBook16 锐龙版，今日搭载英特尔十代酷睿处理器的 RedmiBook16 也已官宣，英特尔10纳米制程工艺加持，7 月 8 日正式发布。
IT之家了解到，小米笔记本此前发布的 RedmiBook 锐龙版笔记本共有 3 款，采用全面屏设计，尺寸分别为 16.1 英寸、14 英寸和 13 英寸，售价都是 3999 元。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有