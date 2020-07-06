最高法院改判小 i 机器人专利获胜，苹果侵权案有望反转

IT之家 7 月 6 日消息 据第一财经消息，近日，最高人民法院对上海智臻智能网络科技股份有限公司（小 i 机器人）“聊天机器人系统”专利有效性做出最新改判，撤销此前北京高院二审判决，维持北京一中院一审判决，认为小 i 机器人专利有效。

2012年6月，智臻公司向上海一中院提起侵权诉讼，称苹果公司的Siri语音助手侵犯了它持有的“聊天机器人系统”专利权，要求禁售所有装载Siri功能的iPod、iPhone以及iPad产品。但该侵权诉讼因 “专利有效性”未决，多年来处于中止状态。

IT之家了解到，最高院判定，小 i 机器人是中国发明专利 ZL200410053749.9（一种聊天机器人系统）的权利人。该专利是一款人机交互智能机器人产品，拥有完全自主知识产权，能够以自然语言完成人机交互，最高院对上述专利有效的判决意味着小 i 机器人诉苹果专利侵权一案有望重启。

报道称，小 i 机器人正准备对苹果公司重启侵权案诉讼流程，或要求其终止侵权并给予赔偿。

根据智臻公司官方网站的消息，智臻公司成立于2001年，致力于智能机器人核心交互技术的研发，目前其直接/间接用户在全球已经超过2亿。该公司的核心产品是2004年发布的小i机器人，这款机器人可以通过语音、短信的方式实现数据库访问以及游戏互动等操作。