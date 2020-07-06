微星升级 WS75 移动工作站，10 代酷睿 + 4K micro LED，约两万元

IT之家7月6日消息 微星在 SIGGRAPH 2018 大会期间正式发布了旗下新一代的移动工作站系列，而昨日微星悄然将它们的处理器升级到了 10 代酷睿处理器，此次升级包括 WF65、WF75、WS66 和 WS75 四款机型。

WS75 升级到了十代酷睿处理器，相比九代酷睿处理器性能提升约 15%，可选 i7 或 i9，同时配备 Quadro RTX 5000/4000/3000 专业显卡、1TB NVMe SSD、17.3 英寸 100% DCI-P3 色域 4K 屏，是全球首款经过 4K micro LED HD1000 认证的工作站，144Hz 刷新率，续航可达 7 小时，重 5.29 磅，约 2.4 千克，售价 2799 美元（约合人民币 19707 元）。

而全新 MSI WS66 将便携性和性能融合时尚机身，配备 Quadro RTX 5000/4000/3000 专业显卡，窄边框设计的 100% Adobe RGB 15.6 英寸触摸屏，配备 99.9 Whr 电池，续航时间超过 9 小时，重 4.63 磅，约 2.1 千克，售价为 2499 美元（约 17594 元）。

微星 WF75 和 WF65 是更加适合大众的两款机型，分别搭载 17.3 英寸和 15.6 英寸屏幕，其中 WF65 配备的是英伟达 Quadro P620 专业显卡，而 WF75 则是 Quadro 3000，续航时间达 7 小时。IT之家了解到，WF75 和 WF65 的售价分别为 2199 美元（约 15482 元）和 1249 美元（约 8793 元）。