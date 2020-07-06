“海南版”iPhone 走红，代购商家叹气

近日，网上一张 “琼版”iPhone 的售价图引发不小的热议。

自从《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》于 7 月 1 日正式实施后，有游客发现，在海南购买的 “琼版”iPhone 最高可比国行便宜两千元，甚至比 “港版”iPhone 价格更优惠。据说，这也引发了很多消费者赴海南采买手机、平板电脑等数码产品的热潮。

也有网友猜测，很可能这也会引起诸如华强北等商家和代购商的热情，如同当年大量采买港版手机那样奔赴海南热购 “琼版”iPhone、iPad 等数码产品，形成 “代购”和销售热潮。

那么，在华强北商家眼里，“琼版”iPhone、iPad 到底值不值？

登岛有成本，拿货不划算

“这几天，询问 iPhone 新机价格的顾客明显多了。”

最近，受 “琼版”iPhone 价格影响，在华强北经营二手手机生意的亮哥收到了许多老顾客的咨询信息，有的是询问港版、美版 iPhone 价格是否会波动，有的是询问能否买到 “琼版”低价 iPhone。

亮哥告诉懂懂笔记，起初他看到网传的 “琼版”iPhone 售价信息后，也感到十分震惊。以 iPhone 11 Pro Max 256GB（下称 Pro Max）为例，海南离岛免税后售价为 8625 元，比国行 10899 元的售价便宜了 2274 元，即便图片公布的港版售价，稍有些偏高，但 “琼版”Pro Max 的售价，还是比港版便宜了近千元。

“确实有消费者认为，大量商家会到海南购进苹果产品，再到华强北以及其他数码集散地销售。”

亮哥坦言，起初他也有类似的想法，但在仔细研究了海南离岛免税政策以及相关购机成本之后，最终打消了这一念头。

“你看啊，每人每年有十万元的免税额，只限购买四台手机。如果只买走量机型，每次登岛只能买四台 Pro Max、十台 iPad、十只五代 Apple Watch。”亮哥表示，数量看似可观，但每次登岛的成本并不低。

他举了一个例子，首先深圳往返湛江的动车费用将近 800 元，从徐闻海安港到海口，往返船票价格 83 元，算上市内短途巴士费用，交通花费至少千元，“马不停蹄当天往返，人力成本也要算 400 元吧？”

在他看来，华强北商家登岛的成本每次最少在 1400 元左右，均摊到每台设备上将近 60 元。最终若以稍低于港版价格出售苹果手机的话，除了四台 Pro Max 每台仍有 400 元左右的利润，iPad 以及 Apple Wathc 利润平均每个在 200 元左右，“如果和港版卖相同价，优势就不明显了，毕竟港版也可以联保的。”

亮哥告诉懂懂笔记，算下来 “琼版”iPhone、iPad、Watch 的性价比，依旧不及美版高。同样以 iPhone Pro Max 256GB 为例，美版的价格只要 8100 元左右，比 “琼版”还便宜了 500 元。

“只是因为最近受疫情影响，美版机器经常缺货，所以才有消费者考虑价格更高的港版和‘琼版’机器。”亮哥无奈的表示，在华强北市场里，一直走量、畅销的都是美版机器，加上部分电商平台为圈占流量、抢夺用户推出百亿补贴，导致部分行货手机的价格甚至低于 “琼版”机，“有的平台如果是 Pro Max 256 GB 拼团的话，比在海南买还便宜近 300 元呢。”

在和周围熟悉的华强北商家交流后，亮哥和几位朋友都放弃了销售 “琼版”iPhone 的念头，继续聚焦利润相对可观，且价格暂时未受电商平台冲击的二手机，“别说‘琼版’iPhone 了，现在很多时候拿港版新机都懒的去。”

显然，在一部分追求销售利润的华强北商家眼里，代购 “琼版”iPhone 并不划算。那么对于普通消费来说，“琼版”苹果系列产品是否值得专门跑去 “剁手 “呢？

顺路很划算，代购风险大

“其实，在海南买 iPhone 值不值，也要看具体情况的。”

同样在华强北经营二手机档口的阿坚告诉懂懂笔记，最近几天很多老顾客都在问他，购买 “琼版”iPhone 到底值不值。经过对比，他发现 “琼版”Pro Max 价格稍高于拼多多，但是 “琼版”iPhone 11 的价格稍比拼多多拼团价格优惠一些。

在他看来，鉴于登岛有成本，如果特地跑到海南岛购买免税苹果产品，除了粤西的消费者，其他地区的用户怎么算都不划算。

“如果正好是去海南旅游的消费者，顺便购买低版本的 iPhone 11，相对划算一些。”阿坚表示，身边有朋友计划七月底到海南岛旅游，在血拼其它免税商品的同时，也打算购买几台 “琼版”iPhone 11 手机。

由于旅游、血拼的过程已经均摊了登岛花费，顺便去购买手机，确实不用考虑成本问题。“琼版 iPhone 11 的价格比拼多多拼团能便宜将近 200 元，而且享受国行的保修政策，适合图省心，习惯用国行手机的用户。”阿坚估计，除此之外，即将上市的新一代 iPhone，对于正好在海南旅游的消费者而言也比较值，能以低于港版的价钱买到行货新机。

阿坚分析了 iPhone 11 上市后的价格走势，认为新一代 iPhone 手机基本上会在销售一段时间之后，才会在电商平台出现 “优惠价格 “。所以 “琼版”手机应该会成为果粉尝鲜的首选。

“个人用户在海南购买 iPhone 还是比较值的，但也仅限正好在海南旅游、出差的消费者。”除此以外，普通用户在电商购买国行版，在线下购买港版、美版会划算一些。阿坚同时强调，近期一定要谨慎甄别所谓的 “琼版”代购商，因为自从 “琼版”iPhone 概念走红，有部分商家自己销售是所谓的 “琼版”iPhone 11 和 Pro Max，售价也比网传价格便宜近千元，很多消费者都为之心动。

但是阿坚发现，其中一些代购商家发货的地点不在海南、湛江，“有的商家发货地点居然是在深圳，这里面肯定有问题。”阿坚透露，部分假冒 “琼版”iPhone 很可能就是以前打着‘官换机’旗号的手机，基本是翻新机、翻修机。这种 “伪琼版”和 “官换机”一样，能通过型号甄别，“但是对于小白用户而言还是不好分表，会容易上当受骗。”

正因为有部分消费者开始追捧超值、实惠的 “琼版”iPhone，才让不良商家有机可趁，开始动了歪脑筋，“想想都知道，免税新政策出现才几天而已，官换政策也早已取消，哪来这么多琼版 iPhone？”

那么，是否所有的 “琼版”代购都不靠谱呢？阿坚并不这么认为，在他和许多商家看来，深圳手机市场的优势，在某些层面或许很快就会被海南、湛江（徐闻）等地取而代之。

免税造商机，商家欲 “西迁”

“你知道华强北手机商家最早靠什么发家的吗？”

在华强北经营手机生意已经十年的朱老板表示，华强北早期的手机商家大多是靠销售港版手机发家。

因为深圳毗邻香港，所以过关购买港版手机也十分方便。巅峰时期，他曾试过每天往返深港一次，每次购买十几台手机，每台加价二百至五百元销售，利润相当可观，“即便这几年海关开始严查，大家还是能够通过水货客的网络，买到低价的港版手机。”

朱老板告诉懂懂笔记，深圳的商家因为区域优势，可以大批量的采买港版机，价格也更实惠。只不过港版手机税收再低也并非零税收，所以价格相比 “琼版”还是要高一些。

“现在海南岛是离岛免税，虽然每年每人只有十万元的免税额度，但只要有前往海南的机票、船票，都能享受免税政策。”他透露不少湛江人购买了船票，就能登岛享受免税的政策，这可能会成为一个不小的优势。

至于海南本地的商家，也有人计划购买前往徐闻海安的船票，尝试能否享受离岛免税政策，“虽然新的免税政策几天前刚刚实施，但在贴吧、数码论坛上已经有海南、湛江网友在招揽代购单了，动作都很快！”

如果买一张船票即可享受离岛免税，那么湛江、海南本地商家登岛采购商品的成本，就会与华强北商家通关赴港采购商品的成本相当。唯一有区别的是，在海南购买的商品离岛免税，而非低税。

“再过几天，海南、湛江估计也会形成规模化的代购网络了。”朱老板满脸苦笑地说到，这很可能会对依靠销售港版手机发家的华强北造成强力冲击。当然，也有华强北商家计划前往湛江地区 “安营扎寨”，尝试寻找代购商机。在这些商家看来，与其被动挨打，不如主动出击。

“至于每人每年十万元免税额度，也有办法规避的。”朱老板表示，只要有利可图，这方面也会形成与水货客赴港采购一样完善的渠道和网络。

“再不济，组织亲朋好友帮忙，借十几位亲友的额度也能几百万元了吧。”朱老板告诉懂懂笔记，前天他已经让店里的员工到徐闻一探究竟了，如果确实有利可图，他也计划前往海南、湛江当地进一步发展。

如果可能，部分华强北商家会在岛内采购，然后通过电商渠道将代购的免税手机销往全国各地。在朱老板看来，这就如同当初在华强北销售港版 iPhone 一样，都是同样的 “配方”。除手机之外，其它数码商品、奢侈品代购也都可以这样操作。

“现在 MacBook 还不在免税名单内，不然利润会更加可观一些，也许这一块未来会有变化吧。”朱老板分析，北方城市的消费者前往海南的成本不低，未来也许会产生大量代购需求，进而造就全新的商机。

【结束语】

如今海南离岛免税新政在某种层面上对华强北的手机商家造成了一定冲击，部分商家开始思考未来如何利用离岛免税政策，创造新的市场机遇，甚至梦想再现当年港版手机代购时期的辉煌战绩。

但是设想也仅仅是设想，而且设想往往赶不上变化，聪明商家买到的，很可能只是 “琼版”代购未来的不确定性。