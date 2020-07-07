Win10 这几个奇葩 “Bug”，你知道该如何摆平吗

日常使用 Win10，总会遇到各种奇奇怪怪的 Bug。有些与系统有关，有些则是设置没有选对。接下来，小编就给大家列举几个，看一看这些奇葩问题你都遇到过没有！

问题 1：每次开机自动弹出一堆软件

有没有遇过这种情况？明明没有设置自启动，可每次打开电脑时，还是会有一些软件蹦出来。在排除掉流氓软件的问题后，这很可能与 Win10 的一项设置有关。

每次开机有程序弹出，把这两个选项关闭就可以

打开 “设置 - 账户 - 登录选项”，将右侧面板滑至最下方，将 “注销时自动保存可重启的应用，并在登录后重启这些应用”、“更新或重启后，使用我的登录信息自动完成设备设置”两个选项关闭，即可解决开机跳软件问题。其中 “注销时自动保存可重启的应用，并在登录后重启这些应用”的作用是自动启动上一次未关闭的 UWP 应用，“更新或重启后，使用我的登录信息自动完成设备设置”的作用是自动启动上一次未关闭的 Win32 应用。

问题 2. 更新后弹出欢迎提示框

有时 Win10 更新完成后，会弹出一个蓝色欢迎框。如果实在不喜欢这东东，只要打开 “设置 - 系统 - 通知和操作”，将右侧的 “更新后向我显示‘欢迎使用 Windows‘体验，并在我登录时突出显示新增内容和建议的内容’”取消即可。下一次升级，就不会再看到这个提示了。

你遇到过这个界面吗？

取消这个选项就可以了

问题 3. 锁屏总有广告出现

Win10 自带的 “小广告”由来已久，尽管某些广告并没有想象中 “露骨”，可挂到那儿依旧碍眼。其实在 Win10 里，很多内置广告都是可以关闭的，比方说锁屏广告可以到 “设置 - 个性化 - 锁屏界面”里关闭，菜单广告可以通过 “设置 - 个性化 - 开始”关闭，推荐广告可以借助 “设置 - 隐私 - 常规”关闭……，瞧！Win10 是不是一下清爽多了。

Win10 广告太多可以借助它们关闭

写在最后

类似问题在 Win10 里并不少见，由于我们所用的版本都是基于英文原版翻译而来，在个别功能的解释上，微软的翻译可能会有小小偏差。好了，以上就是本期要和大家分享的几组小技巧，你学会了么！