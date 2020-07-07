开始菜单 UI 大改！Win10 21H1 新版体验

传闻以久的新版开始菜单，终于在近期 Win10 Dev 通道（之前 “快速预览通道”）中亮相。作为 Win10 21H1 中最抢眼的一处改变，很多人对于它也是期待以久。随着新版开始菜单正式落锤，陆续还有一些小变化也随之而来。今天小编就带大家一起去浏览一下，下一代 Win10 中这些林林总总的改变。

传闻中的 Win10 新版菜单来了（Build 20161）

1. 新版开始菜单

现版开始菜单是 Win10 的首个版本，尽管中间有过一些更新，但随着各种新功能加入，暴露出来的问题也日渐增多。其中一条大家诟病以久的，就是磁贴底色无法与系统主题相同步。

现版开始菜单遗留问题很多，布局非常杂乱

Win10 磁贴自带底色，用户可以通过 “设置 - 个性化 - 颜色”对其进行修改。但实际上，这个底色有两大问题，一是你无法将其设得很浅或很深，尤其当使用 Win10 浅色主题时会显得特别突兀。另一点就是 Win10 主题修改后，磁贴的颜色不会自动发生改变，而是需要用户手工调整。

新版菜单支持自动匹配 win 10 主题

新版开始菜单的一处最大变化，就是将磁贴的底色设为统一。新版底色共有两种，分别为浅色和深色，可以跟随 Win10 主题自动变换。同时这个底色对于 Win10 的 Fluent Design 图标也有很好的提升，颜值不错！

新开始菜单同样支持颜色自定义

除了标准的浅色和深色外，新版开始菜单同样支持主题换色。更换方法与现版一样，打开 “设置 - 个性化 - 颜色”，将颜色模式修改为 “自定义”，然后再将 “选择你的默认 Windows 模式”改为 “深色”。接下来挑选一款你喜欢的颜色，勾选最下方的 “在下列区域显示主题色：‘开始’菜单、任务栏和操作中心”，片刻后开始菜单就焕然一新了。

彩色开始菜单示意（动图）

除了磁贴底色以外，程序列表的底色也被一并取消。整体看上去更加协调，特别是文件夹和第三方程序，视觉感要比现版好上很多。

新版程序列表看起来也更舒服

类似的变化也出现在平板模式下，磁贴能够根据系统主题自动切换，程序清单也取消了底色设计。

平板模式下效果

程序列表也取消了底色

2. Alt+TAB 可显示已打开网页

Alt+TAB 在日常中多用于任务切换，然而只能显示单个程序的限制，让网页浏览不是特别方便。最新版 Win10 预览版，对这项功能进行了升级。只要你的 Edge 版本号高于 83.0.475.0，即可在按下 Alt+TAB 后，看到所有的已打开网页。同时为了照顾不同用户的使用习惯，Win10 还在设置中加入了一个选项开关，用户可以随时切换回原来的 Alt+TAB 模式。

新版 Alt+TAB 支持显示 Edge 已打开网页

3.XBOX 小工具商店

XBOX 新增加小工具商店，这样玩家们就可以轻松拥有更多的组件来装点屏幕。同时工具栏上新增加一项 “禁用单击浏览”功能，类似于我们平常使用的鼠标穿透，可以防止游戏时不再误点击小工具。

新增加的 XBOX 小工具商店

新增加的 “禁止单击浏览”，对于固定在屏幕上的小工具很实用

新版设置加入了小工具透明度滑杆，可以更方便地让用户调整固定与非固定小工具的显示效果。

设置面板中新增加的小工具透明度滑杆

4. 计算器 “图形”正式上线

Win10 21H1 的计算器增加了 “图形”模式，这也是继 v2004 预览版后该功能的首次回归。使用时，只要在窗口右侧输入要求解的方程式，拖动滑杆，我们即可在图形模式下查看该方程不同取值下的求解变化。

计算器新增加的 “图形”功能

5. 更多设置纳入 “设置”

随着 Win10 21H1 日趋临近，更多的控制面板选项开始纳入 “设置”面板。举个例子，之前当你右击托盘网络图标时，弹出的是控制面板，而现在则统一变成了设置面板。

更多的功能开始纳入设置面板

6. 更直观的通知提示

新版对于通知中心也做了进一步完善，除了增加直观的动画介绍外，还将一些快捷键直接嵌入到通知面板里。对于一些特殊通知，这项功能的加入可以说大大省却了用户时间。

更直观的动画通知提示

7.“资讯”回来了

在 Win10 早期版本中，有一项 MSN 资讯深受不少人喜欢。后来由于种种原因，这个模块被下线。而此次新发布的 Win10 Build 20161 中，一项全新的 “资讯”又出现在了开始菜单中。

新版资讯采用 Fluent Design 设计，同时兼顾平板及 PC 用户，支持日间 / 夜间模式。用户可以根据自己喜好，对其首页内容进行定义。不过该模块目前并不支持动态磁贴，使用体验还有待提高，暂时只能通过点击进行查看。

基于 Fluent Design 打造的全新 “资讯”

支持日间 / 夜间模式

写在最后

总体来说，新版开始菜单是本次更新的最大亮点，除了个别第三方应用（如 WPS Office）还存在一部分磁贴匹配问题外，其余地方已经看上去十分完美了。当然菜单只是第一步，想要快速俘获用户的心，后面还有资源管理器、稳定性、资源消耗等 N 多大山要搬。而根据微软的一贯效率，这个 “饼”又不知要画到什么时候了……