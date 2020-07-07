PC 下载神器 FDM 登陆安卓！它的表现依然神奇吗

这几年迅雷的作风让很多朋友开始换用其他下载工具，而迅雷的替代品中，“Free Download Manager”这款全能的软件，备受关注。这是一款在国外成名已久的下载工具，它免费且没有广告，也没有种种流氓行径，最重要的还是它功能非常全面，不仅支持常规的 HTTP 多线程下载，还支持 BT 种子和磁链，无愧 “下载神器”的名号。

全能下载神器 Free Download Manager，长久以来只有 PC 版，现在推出安卓版了

Free Download Manager 之前一直只在 PC 平台发布。现在，它居然登陆安卓平台了！一款下载软件登陆手机平台，能有怎样的表现？依然能有出众的表现吗？一起来看看吧。

Free Download Manager（下简称 FDM）的安卓版依然有着 PC 的风格，界面简单，开启 APP 后即可看到当前的所有下载任务，没有花里胡哨功能。

FDM 安卓版主界面

在功能设置中，也可以看到 FDM 的功能基本都围绕着下载。和 PC 版一样，安卓版的 FDM 依然专注下载功能，你可以在其中找到限速、自动建立文件夹、设置代理、预约下载时间等等选项，这些选项往往只会在 PC 上的专业下载工具中出现。现在，FDM 也将这些特性带到了移动平台，这在其他下载 APP 中是很少见的。

各种设置，支持限速

FDM 的安卓版和 PC 版一样，都支持普通的 HTTP 下载，以及种子 + 磁链的 BT 下载。在添加下载任务的时候，FDM 会首先确定这是否一个死链，然后再开启下载。在下载的时候，FDM 会在通知栏显示一个进度条，方便了解下载进度。

支持添加 BT 磁链

可以按计划预约下载，下载时会在通知栏显示下载进度

作为一款下载工具，最重要的自然是速度。笔者简单测试了一下 BT 下载，FDM 安卓版的下载速度令人满意，轻松就可以跑到比较高的网络负载，和 PC 版的 FDM 相比并不逊色太多。在下载过程中，还可以手动添加更多 Tracker，调整下载优先级，这也体现了 FDM 的专业性。

下载速度非常快，下载中可以进行添加 Tracker 等操作

总的来说，FDM 登陆安卓后，依然保持了其专业下载工具的定位。和 PC 版的 FDM 相比，安卓版的 FDM 功能上得到了很大程度的保留，这点难得可贵。如果你有在安卓上下载大文件、下载 BT 的需求，FDM 很值得一试。