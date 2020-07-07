国内电子书厂商无视 Linux 内核协议，中国厂商被群喷

国内电子书厂商文石（Onyx）被指拒绝发布其电子书设备源码，违反 GPL v2 开源协议。

Onyx 的电子书设备是在 Linux 内核基础上的改版，而 Linux 内核基于 GPL v2 许可证，该许可证有很明显的 “传染性”，要求二次分发项目也必须开源（本质是也必须基于 GPL v2，关于 GPL v2 的更多信息，可以查看：人话版 GPL 2.0 协议）。

如上图，有用户在 Reddit 上放出一张对话截图，有人向 Onyx 指出了其违规问题，而 Onyx 官方回应 “技术团队表示目前不能把源码开放”，并希望他人谅解。似乎是承认了自己已经违规，但是也没有办法改正。

Onyx 的态度激起许多人的不满，甚至把对 Onyx 的批评上升到国家层面。

部分批评者认为，Onyx 事件暴露了中国厂商不尊重开源协议，以及法律无法有效保障开源协议的不足。最便捷的解决办法就是，限制软件使用，“对于大多数中国公司而言，诸如 GPL 之类的许可正只是垃圾桶中的一张纸…… 保护自己的唯一方法就是不要与他们共享代码。”

这是我们不愿看到的一幕。

事实上，世界各地违反开源协议开发软件的事件时有发生。无论在哪里，国家力量都很难防止违法违规个案的发生，更重要的是通过法律追责，整治侵权行为，世界各国也都是这么做的。美国联邦巡回上诉法院也是在 2008 年，才首次在实际判例中，主张开源协议的著作权效力。

不过也有人对开源协议在中国的法律效力提出质疑，认为此类诉讼在中国无法实现，进而导致开源协议制度在中国形同虚设。

其实中国已经在实际诉讼案例中，承认了开源协议的法律效力，并严惩侵权行为。

2019 年 12 月，北京高级人民法院对被告柚子（北京）科技有限公司、柚子（北京）移动技术有限公司、与原告数字天堂（北京）网络技术有限公司侵犯计算机软件著作权纠纷做出终审判决。

原告数字天堂公司 HBuilder 软件中有三个使用 GPL 的插件，两被告公司的 APICloud 软件复制并修改了 HBuilder 软件中的三个插件，但 APICloud 并没有按照 GPL 的规定全部开源。最终，法院判令被告停止侵权并赔偿 71 万元。

这起判例证明，中国法律可以保障开源协议效力，也可以维护著作权人的权益。

中国的开源生态正逐步建立与完善。包括开源中国在内，国内还有开源社等开源社区，为开源理念发声；国产木兰许可证第二版也已经过开源促进会批准，国际通用；华为、BAT 等巨头在开源社区上的贡献率年年攀升，许多开源布道者和开发者，也将个人时间和精力投入开源建设，竭力维护自由与分享的精神……

全球技术发展正遭受各种政治与社会因素的冲击，开源应该是维护 “技术中立”的武器，而不应该以个例为由，成为另一种形式的封锁。