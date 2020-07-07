美股主要科技巨头多数上涨：腾讯音乐涨逾 10%，中芯国际大涨 28.16%

▲ 纳指报收 10433.65 点，再创历史新高

北京时间 7 月 7 日消息，对新一轮经济刺激计划即将出台的预期提振了市场风险偏好，星期一美股收高，科技股领涨。截至收盘，道指涨 459.67 点，涨幅为 1.78%，报收 26287.03 点；标普 500 指数涨 49.71 点，涨幅为 1.59%，报收 3179.72 点；纳指涨 226.02 点，涨幅为 2.21%，报收 10433.65 点。

美国主要科技巨头全线上涨，Facebook 涨 2.94%，亚马逊涨 5.77%，苹果涨 2.68%，NetFlix 涨 3.55%，Alphabet 涨 2.12%，微软涨 2.15%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易涨 2.12%，爱奇艺涨 0.5%，拼多多跌 6.45%，微博涨 17.97%，腾讯音乐涨 11.17%，阿里巴巴涨 7.33%，京东涨 3.01%，趣头条涨 21.1%。

中概股股价

其他中概股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：蘑菇街（涨 37.29%），老虎证券（涨 32.85%），趣店（涨 29.65%），中芯国际（涨 28.16%），蔚来（涨 22.71%），小牛电动（涨 21.15%），金山云（涨 15.88%），陌陌（涨 15.68%），亿航（涨 15.61%），虎牙（涨 15.4%），品钛（涨 15.18%），360 金融（涨 15.02%），无忧英语（涨 12.08%），云米（涨 11.6%），新浪（涨 10.55%），富途控股（涨 10.13%），华米（涨 9.68%），金融界（涨 9.49%），搜狐（涨 9.28%），荔枝（涨 7.97%），乐信（涨 7.85%），嘉楠科技（涨 7.69%），汽车之家（涨 7.11%），达内科技（涨 7.01%），乐居（涨 6.67%），信也科技（涨 6.52%），网易有道（涨 6.39%），新东方（涨 6.1%），凤凰新媒体（涨 6.08%），UT 斯达康（涨 5.95%），携程网（涨 5.72%），猎豹移动（涨 5.23%），寺库（涨 5.18%），流利说（涨 5.1%），云集（涨 5.08%），信而富（涨 5.08%），1 药网（涨 4.7%），搜狗（涨 4.65%），兰亭集势（涨 4.52%），房天下（涨 4.51%），斗鱼（涨 4.45%），500 彩票网（涨 4.31%），跟谁学（涨 4.15%），正保教育（涨 3.88%），途牛（涨 3.62%），宜人贷（涨 3.57%），百世（涨 3.53%），宝尊电商（涨 3.42%），蛋壳公寓（涨 3.27%），欢聚集团（涨 2.86%），迅雷（涨 2.75%），人人公司（涨 2.42%），如涵控股（涨 2.31%），好未来（涨 1.67%），前程无忧（涨 1.52%），微贷网（涨 1.5%），世纪互联（涨 1.15%），优信（涨 0.63%），唯品会（涨 0.29%），58 同城（涨 0.22%）。

下跌的公司包括：易车（跌 0.06%），小赢科技（跌 0.56%），团车（跌 0.69%），新氧（跌 0.88%），触宝（跌 1.14%），简普科技（跌 1.6%），万国数据（跌 1.64%），中通（跌 3.17%），哔哩哔哩（跌 8.39%）。

蔚来股价五连涨，累计涨幅达到约 67%

由于投资者对蔚来上周末公布的 6 月份汽车交付数据做出反应，星期一蔚来股价出现大涨。盘前交易中，蔚来股价涨幅达到 21%。常规交易中，蔚来股价上涨 2.13 美元，涨幅为 22.71%，报收于 11.51 美元。盘后交易中，蔚来股价一度上涨 3.91%。蔚来上周四披露，6 月份汽车交付量同比增长 179%，第二季度交付量同比增长 191%。蔚来 6 月份和第二季度汽车交付量给人留下深刻印象，它表明蔚来已经从疫情中完全恢复过来，2019 年斥巨资建立的销售网络已开始发挥作用。另外，来自合肥市的巨额投资也解决了一直困扰蔚来的资金短缺问题，使得它有充足的资金建设自己的工厂。蔚来首席财务官奉玮上周表示，销售大幅增长使他获得了信心：公司毛利率将达到或超过预期水平。蔚来股价已连续 5 个交易日上涨，累计涨幅达到约 67%，达到自 2018 年 9 月 13 日（11.6 美元）以来常规交易中的最高水平。

退市消息推动新浪股价涨幅超 10%

7 月 6 日美股开盘前，新浪官网披露，董事会已收到一份来自 MMXV Limited（“New Wave”，中文直译为 “新浪”，以下简称 “MMXV”）的初步非约束性收购邀约。根据邀约内容，MMXV 将收购尚未持有的新浪股票，对新浪估值约为 26.8 亿美元，合每股 41 美元，比新浪上一交易日 36.67 美元的收盘价高出 12%。MMXV 由新浪首席执行官兼董事长曹国伟控制。MMXV 持有 12.2% 的新浪股份，拥有 58% 的表决权。受此消息影响，新浪股价在盘前交易中涨幅超过 10%。新浪表示，公司董事会已经成立了一个由独立董事张颂义、张懿宸、汪延组成的特别委员会，对上述交易进行评估。新浪在一份声明中称，公司不能保证上述收购方会提出正式收购邀约，不能保证双方会达成任何协议，或者会批准任何交易。花旗分析师艾丽西娅 · 亚普（Alicia Yap）发表投资报告称，这一交易 “很有可能获得通过”，将意味着一个时代的终结：新浪是首家赴美上市的中国互联网公司。新浪 2000 年 4 月登陆纳斯达克股票交易所。今天常规交易中，新浪股价上涨 3.87 美元，涨幅为 10.55%，报收于 40.54 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：特斯拉（涨 13.48%），LendingClub（涨 9.27%），Pinterest（涨 7.09%），爱立信（涨 6.66%），Uber（涨 6.0%），Twitter（涨 4.76%），Lyft（涨 4.4%），诺基亚（涨 3.6%），黑莓（涨 3.51%），恩智浦（涨 3.38%），GoPro（涨 3.34%），eBay（涨 3.33%），SAP（涨 3.3%），Yelp（涨 3.04%），Salesforce（涨 2.7%），Slack（涨 2.67%），英伟达（涨 2.36%），惠普公司（涨 2.28%），美光科技（涨 2.19%），Adobe（涨 2.18%），AMD（涨 2.03%），Zynga（涨 1.99%），Fibit（涨 1.75%），思科（涨 1.73%），动视暴雪（涨 1.5%），西部数据（涨 1.2%），甲骨文（涨 1.18%），高通（涨 1.14%），博通（涨 1.05%），Snap（涨 0.86%），Box（涨 0.77%），Groupon（涨 0.72%），英特尔（涨 0.69%），摩托罗拉系统（涨 0.68%），iRobot（涨 0.68%），戴尔科技（涨 0.58%），索尼（涨 0.43%），IBM（涨 0.41%），艺电（涨 0.32%）。

下跌的公司包括：zoom（跌 0.28%），赛门铁克（跌 0.4%），VMware（跌 0.49%），PayPal（跌 0.58%），速汇金（跌 0.95%），Spotify（跌 4.14%）。

特斯拉五连涨，涨幅约 43%

多名分析师因第二季度交付量超过预期而上调目标股价后，特斯拉股价星期一涨幅超过 13%，5 个交易日中涨幅接近 43%。特斯拉上周四公布高于预期的第二季度汽车交付量后 JMP 证券公司将其目标股价由 1050 美元上调至 1500 美元。JMP 证券分析师约瑟夫 · 奥沙（Joseph Osha）发表投资报告称，“我们认为，目前要考虑的问题不是特斯拉当前估值是否过高，而是其增长和竞争态势，对其股价未来数年的影响”，并预测 2025 年特斯拉营收将达到 1000 亿美元。摩根大通对特斯拉评级为 “减持”，将其目标股价由 275 美元上调至 295 美元。德意志银行将特斯拉目标股价由 900 美元上调至 1000 美元。据 Refinitiv 的资料显示，分析师给出的特斯拉目标股价中位值是 675 美元，远低于 1371 美元的当前股价。第二季度漂亮的交付数据，提高了外界对特斯拉第二季度盈利的预期：特斯拉可能获得新的突破：有史以来首次连续 4 个季度盈利。过去一年，特斯拉股价上涨近 500%。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 162.92 美元，涨幅为 13.48%，报收于 1371.58 美元。盘后交易中，特斯拉股价一度上涨 62.39 美元。

亚马逊股价首次突破 3000 美元

星期一常规交易中，亚马逊股价上涨 166.74 美元，涨幅为 5.77%，报收于 3057.04 美元。这也是亚马逊股价首次突破 3000 美元。过去 4 个交易日亚马逊股价连续上涨，涨幅超过 14%，比 3 月份低点高出约 80%，市值达到 1.5 万亿美元。疫情期间，由于许多实体店暂停营业，大量员工实行居家远程办公，亚马逊电商和云服务需求一直在上涨。许多华尔街分析师认为，疫情结束后这一趋势也不会有大的改变，这一观点最近推动了亚马逊股价的上涨。虽然分析师对亚马逊业务持乐观态度，但他们仍然 “落后于”亚马逊股价的上涨。在彭博社跟踪的约 50 名分析师中，只有不足四分之一的人给出的目标股价高于 3000 美元，平均为 2810 美元，高于 2019 年年底时的 2179 美元，但与当前的股价相比仍然低约 8%。彭博社的分析显示，亚马逊股价高出平均目标股价的比例处于多年来新高。亚马逊仍然受到华尔街青睐。在亚马逊跟踪的分析公司中，只有 1 家公司对亚马逊股票评级为 “卖出”，52 家公司给出的评级为 “买进”，4 家公司给出的评级为 “持有”。