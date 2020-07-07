美最高法院进一步打击 “机器拨号”取消一项豁免条款

据外媒报道，美国最高法院周一进一步完善了一项禁止 “机器拨号”（robocalls）的法律，取消了该法律中的一项豁免条款。这一豁免条款允许机器自动拨号以收回欠联邦政府的债务。

保守派法官布雷特 · 卡瓦诺（Brett Kavanaugh）在法庭上以 7 比 2 的比例作出此项裁决。这对于那些试图利用自动拨号技术联系潜在选民手机的政治和民意测验机构来说是一次失败。这些机构辩称，1991 年《电话消费者保护法》（Telephone Consumer Protection Act）中的机器拨号禁令违反了美国宪法第一修正案规定的言论自由权。

卡瓦诺的裁决认为，2015 年才加入该法律的这项针对政府债务征收的豁免条款，违反了宪法第一修正案，因为它在没有充分理由的情况下将政府言论置于私人实体的政治言论之上。

在美国，除了少数例外，在无事先同意的情况下自动拨打某人的手机是非法的。

一些组织希望彻底废除禁止机器拨号的禁令，称这项法律违反了第一修正案。而美国联邦通信委员会则敦促法院既维持机器拨号禁令又维持政府债务豁免条款。

“美国人在很多事情上有着强烈的分歧，但他们在很大程度上一致鄙视机器拨号行为。联邦政府收到的关于机器拨号的投诉数量惊人——仅 2019 年就有 370 万起投诉。同样地，各州也不断地接到投诉，”卡瓦诺写道。

尽管有禁令，但近年来机器自动拨号的数量激增。据提供阻止自动呼叫服务的 YouMail 公司的数据，去年美国人总共收到 585 亿个机器拨号电话，比 2018 年增长了 22%。

这项法律的修正案允许机器拨号以收回欠联邦政府或由联邦政府担保的债务，包括许多学生贷款和抵押贷款债务。

由于冠状病毒大流行，在五月举办的电话会议辩论上，卡瓦诺的态度是不愿意让美国人被更多机器拨号电话淹没。

卡瓦诺当时说，“这是比较流行的法律之一，因为人们并不喜欢自己的手机接到机器拨号电话。”