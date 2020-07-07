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马斯克身价增至 463 亿美元，比马云、黄峥高 31 亿美元

2020/7/7 10:39:47来源：TechWeb作者：辣椒客责编：懒猫评论：

7 月 7 日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉的股价本周一再次大涨，延续上周 4 个交易日连续大涨的势头，CEO 埃隆 · 马斯克的身价也因此而增至 463 亿美元，比马云和拼多多创始人黄峥均高出了 31 亿美元

周一美国股市收盘时，特斯拉报 1371.58 美元，首次超过 1300 美元，较前一交易日收盘时的 1208.66 美元上涨 162.92 美元，涨幅高达 13.48%。

股价大涨之后，特斯拉市值也有明显增加，按周一收盘时的价格计算，特斯拉的市值为 2543.94 亿美元。

股价大涨、市值大增之后，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克的身价也有明显增加。特斯拉在 5 月底提交给美国证券交易委员会的文件中披露，马斯克持有 3865.867 万股的特斯拉股票，是特斯拉的大股东。

福布斯实时富豪榜的数据显示，马斯克目前的身价为 463 亿美元，较上周四的 449 亿美元增加 14 亿美元，是福布斯实时富豪榜上的第 22 大富豪。

马斯克的身价进一步增加，也拉大了对马云和黄峥的领先优势。福布斯实时富豪榜的数据显示，马云的身价目前为 432 亿美元，周一下滑 500 万美元，黄峥的身价也是 432 亿美元，周一下滑 13 亿美元。马斯克的 463 亿美元，较他们两人是均高出了 31 亿美元。

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关键词：特斯拉马斯克

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