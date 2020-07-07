H.266/VVC 编解码标准完成，效率相比前代提高 50%

IT之家7月7日消息 Fraunhofer HHI 今日正式宣布了下一代视频编解码标准 H.266/VVC（Versatile Video Coding）制定完成。

相比前代标准（ H.265/HEVC），H.266 进一步提高了压缩性能，可支持在视频清晰度不变的同时为用户减少 50% 的数据大小。例如，90 分钟的超高清视频 （H.265/HEVC） 大约需要 10GB 的数据，而 H.266 仅需要 5GB 就可以做到这一点。

H.266/VVC 是专为 4K 和 8K 流媒体而构建的一代新标准，其将帮助用户在设备上存储更多的高清视频，并减少网络上的数据使用量。该标准是 Fraunhofer HHI 联合行业伙伴苹果、爱立信、英特尔、华为、微软、高通和索尼等共同研发制定。

Fraunhofer HHI 称，H.266/VVC 代表了（至少）四代视频编码国际标准的巅峰。由于 H.266/VVC 编码效率的飞跃性提升，视频的使用率将在全球范围内进一步提高。

IT之家了解到，Fraunhofer HHI 为帮助伙伴更好地使用新标准，成立了媒体编码产业论坛（MC-IF），其中包括 30 家公司和组织。MC-IF 目前正在设计支持 H.266/VVC 的芯片，如移动设备中的芯片等。且今年秋天，Fraunhofer HHI 将会发布第一个支持 H.266/VVC的软件以用于编码和解码。