英国官员称有关华为最新决定将于 7 月 22 日之前向议会提交

（原标题：英国官员称有关华为决定并非“板上钉钉”本月将发布最新消息）

路透社报道称，香港国安法的通过使中英两国关系变得紧张起来。本周一早些时候，中国驻英国大使刘晓明警告称，禁用华为将向中国企业发出一个 “非常糟糕的信息”。

今年 1 月份，英国宣布允许华为可以有限地参与未来的 5G 网络建设，但是英国国家网络安全中心（NCSC）官员此后研究了美国制裁对华为的影响。美国的最新制裁措施旨在限制华为采购先进芯片，英国表示，这可能会对该供应商的可靠性产生重大影响。

“这不是板上钉钉的。”英国数字大臣 Oliver Dowden 在谈到此前英国批准华为有限地参与 5G 网络建设的决定时表示。“我们不断审查评估我们的安全性，以确保我们的电信网络拥有最佳的安全性。”

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近日有报道称英国官员正在起草停止安装部署华为设备的提案，Oliver Dowden 拒绝对此置评，并表示任何决定都将在议会中宣布。

据路透社报道，英国政府官员本周一表示，英国授权华为有限地参与 5G 网络建设的决定并非 “板上钉钉”，英国政府将在 7 月 22 日前发布有关华为的最新消息。

英国首相鲍里斯 · 约翰逊（Boris Johnson）的发言人表示，将在 7 月 22 日夏季休会之前向议会提交最新情况。

他说：“如果美国实施进一步制裁（他们已经这么做了），我们认为这可能对华为设备的可靠性以及我们能够安全使用华为设备产生重大影响。”

中国驻英国大使刘晓明表示，对华为决定的 180 度大转变，将损害英国作为开放、商业友好环境的形象，这意味着伦敦必须 “与其他国家步调一致”。

“中国商界都在关注着英国如何处理华为的问题。如果英国禁用华为，这会向其他中国企业发出非常糟糕的消息。”他说。