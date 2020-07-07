抖音将退出香港的谷歌和苹果应用商店？字节跳动中国 CEO 张楠回应

7 月 7 日上午消息，消息称抖音将退出在香港的谷歌和苹果应用商店。

对此，字节跳动中国 CEO 张楠向新浪科技回应：抖音在香港有很多用户，将继续为香港用户提供服务。

不过，据路透社今日报道，TikTok 将在几天内退出香港市场。字节跳动方面对此暂无回应。

TikTok 与抖音产品形式相似，在香港市场，两款产品同时存在。从目前来看，接下来，在香港市场 TikTok 或将停止运营，但抖音会继续运营。