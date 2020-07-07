MySQL 数据库删除 master、黑名单白名单等术语

MySQL 数据库的开发人员宣布，该团队将停止使用并替换掉数据库源代码和文档中的 master、slave、blacklist（黑名单）和 whitelist（白名单）等术语。

在官方发布的博客文章中，MySQL 团队表示，其将用新的术语分别替换当前的术语，分别对应为 source、replica、blocklist 和 allowlist。

master 和 slave 术语曾考虑过的一个替代方案是 primary 和 secondary，但最终 MySQL 开发人员以技术准确性为由否定了这一方案。

而对于为什么采用 source 这一词汇来进行替代，该团队则解释称，”MySQL 异步复制是一个变更流。每个复制配置都有一个 source，并不表示服务器在整个数据库体系结构中应该扮演什么角色。因此，使用如 "primary "之类的并不合适，特别是当复制用于构建数据库架构拓扑，包括双向复制、多层复制，甚至循环复制时。“

MySQL 团队并未解释其变更术语的具体原因。但在此之前，受 “Black Lives Matter”运动的影响，已有多家公司和开源项目开始从代码库和文档中删除相同的术语，理由是这些术语是有害且不敏感的语言，会导致种族偏见。

而据 ZDNet 方面称，在 MySQL 团队宣布这一决定之后的两天，Twitter 的工程团队也宣布了类似的计划，以改变内部工具及其开源项目中的术语。Twitter 的工程师们计划删除 9 个术语，其中同样包括 whitelist、blacklist 和 master/slave。具体变更如下图所示：

最近承诺要进行类似更改并清理其技术术语的一些公司和开源项目包括有：GitHub、微软、LinkedIn、Ansible、Splunk、OpenZFS、OpenSSL、JP Morgan、 Android 移动操作系统、Go 编程语言、PHPUnit 和 Curl 等。