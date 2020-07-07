COVID-19 居家隔离限令放宽，Netflix / Hulu 用户数量下降

7 月 7 日消息，Strategy Analytics 最新发布的用户调研报告《COVID-19 对 SVOD 的影响》显示，一旦允许人们自由出行，居家隔离期间订阅视频点播（SVOD）服务的用户激增并不总是持续的。

Strategy Analytics 指出，基于在 3 月，4 月和 5 月对超过 4000 名美国成年人的全国代表性样本调研，我们发现 5 月有 42%的受访者使用了 Netflix，4 月为 50%，3 月为 47%。包括 Amazon Prime Video，Hulu 和 Disney + 在内的其他服务的用户数量也遵循类似的 “疫情高峰”模式。

结果表明，3 月和 4 月有大量用户在使用 SVOD 服务，但随着 5 月限令的放宽，用户数量再次下降了。但是，这并不适用于所有服务：Apple TV + 和 CBS All Access 的用户数量在 4 月和 5 月均增加了。

Strategy Analytics 表示，Netflix 的用户将在 2020 年期间总体超出预期，但是由于疫情造成的影响正在减弱，Netflix 在保留用户，赢回用户以及将适当的内容定位到合适的人群方面仍然面临挑战。