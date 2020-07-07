哈啰出行：近 1/3 城市已升级为定点停车模式

7 月 7 日消息，在第三届智慧地铁首席信息官&总工程师论坛上，哈啰出行单车事业部总经理褚轶群表示，哈啰定点停车模式已经在全国超过百座城市落地，有望成为共享单车行业标准。

共享单车的定点停车模式是指用户停车结算需在指定点位的一种运营模式。相较传统共享单车的随停随用，定点停车更加有利于单车使用规范和城市道路秩序管理；另外，因为车辆停放均在指定地点，也增加了用户找车用车的确定性，避免高峰时 “一车难求”的局面。

褚轶群表示，哈啰单车近 1/3 的运营城市已升级为定点停车模式。通过对出行需求的理解和城市两轮潮汐效应的洞察，绝大多数停车点有 “数据支持”——能够反应城市整体两轮出行方向、目的、地点和场景，能够最大程度预测用车需求，因此也能够为用户创造与随停模式差别极低的用车体验。

同时，哈啰表示，在深圳、兰州、哈尔滨等地，用户定点还车率最高可达到 98%。另据悉，哈啰定点停车模式主要通过车辆内置的北斗定位芯片和自研的电子围栏等技术实现。

褚轶群表示，共享单车行业已经迈过了蛮荒时期，走出了可持续商业模式，眼下正在步入 3.0 时代，需要企业主动融入城市公共交通服务生态，与城市共建共享、共管共治，共同推动用户友好、城市友好、管理友好的公共出行时代。