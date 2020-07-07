国家邮政局开展 “快递进村”试点工作，2022 年底基本实现 “村村通快递”

IT之家 7 月 7 日消息 国家邮政局办公室近日印发《关于开展 “快递进村”试点工作的通知》，决定在 6 个省（区）和 15 个市（州）组织开展 “快递进村”试点工作。

据悉，6 个省级试点为河北、内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、青海。15 个市级试点为太原、吉林、济宁、驻马店、黄冈、郴州、防城港、海口、资阳、黔南、玉溪、西安、延安、银川、哈密。开展此项工作的目的是在试点地区形成可落地、可复制、可推广的农村快递发展经验，推动快递服务直投到村，基本实现有条件的地区 “村村通快递”。

试点内容主要包括四部分，一是健全基础网络。统筹推进县、乡、村三级快递物流体系建设，畅通城乡双向流通渠道。着力通过布网点、优线路、强服务等措施，在巩固乡镇快递网点覆盖的基础上，重点推进快递服务直投到村。二是优化发展环境。推动农村快递末端基础设施地方事权有效落地，加大政府在农村快递发展上的投入，创造有利于农村快递发展的规划、政策、制度环境。三是推动融合发展。结合地方实际，推动农村快递与邮政、交通、电商、供销合作等领域资源共享、设施共建。大力推进农村快递与电商协同发展，打造服务农产品上行的 “直通车”。四是提升服务质效。加强农村快递服务监管，督促企业履行服务承诺。提升农村快递网点生存能力，保障农村快递网络稳定。依法打击农村快递违规行为，维护市场秩序和用户合法权益。

IT之家了解到，国家邮政局明确到 2022 年年底，符合条件的建制村基本实现 “村村通快递”。