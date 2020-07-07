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Facebook 首席运营官首次回应 “仇恨言论”问题：我们需要做得更好

2020/7/7 21:10:45来源：新浪科技作者：图尔责编：西瓜/实习评论：

北京时间 7 月 7 日晚间消息，Facebook 首席运营官雪莉 · 桑德伯格表示，公司需要在移除仇恨言论方面做得更好。此前，因清除有害内容上不力，已有数百家公司停止在 Facebook 上投放广告。

桑德伯格周二在一篇帖子里写道，“我们的核心目标是成为一个人人的发声可以被听到的平台，但那不意味着我们接受人们传播仇恨。”她补充说，“Facebook 需要在锁定和移除仇恨内容上做得更好。”这是自上个月民权组织策划广告抵制活动以来，桑德伯格首次就此问题发表公开评论。

桑德伯格还表示，Facebook 将在周三公开一份民权审查书，这份审查书两年前开始着手，主要是审视该公司的政策和行为。桑德伯格说，该审查书对公司文化产生了 “深远影响”。“虽然不是每一项呼吁我们都会做出改变，但我们会尽快将更多的提案落到实处。”

桑德伯格和 CEO 扎克伯格将在周二面见民权组织领导者，包括 NAACP 和 the Anti-Defamation League，这些团体 7 月掀起了一场叫做 “Stop Hate For Profit”的抵制运动。

Facebook 最近几周压力剧增，人们要求在发现和移除仇恨言论以及导致选民压制的帖子上下更多功夫。面对愤怒的广告商，Facebook 通过邮件和电话阐释了他们的政策，以及利用软件系统来快速处理的操作。

桑德伯格说，“我们在改变——不是出于财务原因或广告压力，而是因为这是正确的事情。我们永远达不到完美，但我们很关心这些事项。我们会在接下的年月里继续倾听、学习和努力。”

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关键词：Facebook

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