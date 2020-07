印度、美国「发疯」，TikTok 们遇到难题

美国时间周一,美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)在回答 Fox News 主持人 Laura Ingraham 提问:美国政府是否在探讨对 TikTok 在内的社交媒体采取类似(印度)行动?他回答道,正在考虑(We’re certainly looking at it),并且补充「我们对此非常认真」。

7 月 2 日,外媒报道称,蓬佩奥赞扬了印度禁止包括 TikTok 在内的 59 款中国应用程序的做法,并表示此举「有利于促进印度的完整性和国家安全」。

用户数据和隐私安全是蓬佩奥给出的理由,同时也是 TikTok 们在海外市场屡屡受挫的原因。作为当前中国最成功的出海案例之一,TikTok 风头正劲,但也毫无疑问处于风口浪尖。

然而,TikTok 业务已与中国公司切分,独立运营。TikTok 曾经表示,其数据中心完全位于中国境外,美国用户数据存储在美国,备份在新加坡。TikTok 发言人在蓬佩奥之后发表声明,「提供一个安全和可靠的应用体验是最高优先级,我们从未向中国政府提供过用户数据,即使有,TikTok 也不会上交。」

但是这个声明起到的作用微乎甚微。以 TikTok 为例,将总部设在海外与国内剥离,招聘从产品、公共安全、到投资者关系等核心高管,最大程度上做到去「中国化」,然而一纸禁令颁布后,TikTok 也只能听天由命。

现实是,一旦接连失去印度和美国市场,中国互联网企业的出海之路只会越走越难。

一波未平,一波又起

6 月 29 日,印度电子信息技术部以《信息技术法案》第 69A 条「禁止访问规则」为由,封禁 59 款来自中国的 App,该法案规定为了维护国家安全等,印度政府可以阻止公众通过任何计算机资源获取任何信息。次日,字节跳动旗下 TikTok 和 Helo 从印度 Google Play 和 App Store 下架。

印度发布的这则禁令是矛盾的激化,而不是开始。

2017 年,印度国防部命令武装部队卸载 42 个被归为「间谍软件」的中国应用程序。据悉,当中有 40 个应用也出现在这次的禁止名单中。2020 年 6 月,一款能够一键删除中国应用的 Remove China Apps 受到印度用户的追捧,而它的开发团队正是受到「抵制中国硬件和软件」呼声的影响。

据路透社报道,印度政府已经要求当地运营商提供阻止对被禁应用程序访问的方法,对于已经下载的应用,运营商需要找到限制用户使用的方案。只是从应用商店下架,这意味着没有新增用户,如果从 IP 层面禁止访问,存量用户也会骤然下跌。

有媒体称,此次封禁损失最大的是字节跳动,规模在 60 亿美元左右。因为印度是 TikTok 最大的市场,月度活跃用户数超过 1.2 亿。TikTok 屡屡受挫之时,模仿者如雨后春笋般冒出,例如 Chingari 等本土短视频应用成了最大受益者。有媒体统计上个月印度本土兴起的短视频应用有上百个。

在印度,TikTok 一直面临着内容审查的问题。2019 年 4 月,印度 Madras High Court 法院以包含色情内容危害儿童为由要求将 TikTok 下架。今年 5 月,因为涉及侵犯人权内容,TikTok 引起巨大争议,大量印度用户发起用带有 #BanTikTok 等标签抵制 TikTok,随即出现 Remove China Apps 事件。

中印边境冲突发生之际,TikTok 们便成为情绪发泄的出口。如今推演到应用被封禁,是中国开发者们能够预想到的同时也是最坏的结果。

互联网有国界

TikTok 面临的监管问题不止发生在印度。

今年 3 月,TikTok 被要求出席听证会。TikTok 与苹果公司均拒绝出席。这也是第二次美国国会针对 TikTok 内容审查和隐私安全问题召开听证会。听证会上,参议员 Josh Hawley 表示他将推动制定立法,禁止联邦政府雇员在所有联邦政府设备上使用 TikTok。虽然听证会上不断有人提醒 TikTok 会收集用户数据,上交政府,但是无人能够提供实质性证据,从而证明他们的担忧。

就在几天前,还有美国用户发现在使用 iOS 14 时,TikTok 会对用户的剪贴板进行读取,TikTok 随后表示已经向 App Store 提交了更新以删除这项功能。

印度和美国是 TikTok 最重要的两大市场,如果同样的事情在美国再一次上演,在美国本土并不缺乏优质社交媒体产品的前提下,TikTok 以后的路并不好走。如果 TikTok 想拓展其他市场也不容易,早在 2019 年 7 月,英国以违反 GDPR 条例为由向 TikTok 诉以 1790 万英镑的罚款。总之,「合规」成了一条漫漫长路。

近年来加快全球化成了不少互联网和科技公司的主旋律。字节跳动搭建海外团队的同时,也在切断国内团队与海外产品的联系,TikTok 在海外搭建数据中心,向监管机构展示审查「透明化」,在当地招募大量员工提供就业机会,而这一切「示好」都是为了让当地政府和民众信任 TikTok。但显然,未来中国企业的出海之路会愈发难走。

印度人爱用社交媒体是众所周知的,TikTok 能在印度乡镇和农村走红,也聚集了大量美国青少年。TikTok 让他们收获大量的关注,甚至成为谋生的一项工具。如果被封禁,这些在 TikTok 有着众多「粉丝」的素人会突然少了一个展示自我的平台。

可惜的是,「审查和政治正在瓦解全球互联网,孤立了那些原本不在乎国界的用户和行业。」《纽约时报》写道。