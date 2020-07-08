美股拼多多、哔哩哔哩涨超 4%，分析称 iPhone 跳票苹果业绩被高估

▲ 纳指盘中再创新高

北京时间 7 月 8 日消息，美国疫情反弹形势严峻打击了投资者风险偏好，投资者获利回吐，打压美股今天收跌，不过纳指盘中曾创下新高。截至收盘，道指跌 396.85 点，跌幅为 1.51%，报收 25890.18 点；标普 500 指数跌 34.4 点，跌幅为 1.08%，报收 3145.32 点；纳指跌 89.76 点，跌幅为 0.86%，报收 10343.89 点。

美国主要科技巨头绝大多数下跌，Facebook 涨 0.24%，亚马逊跌 1.86%，苹果跌 0.31%，NetFlix 跌 0.13%，Alphabet 跌 0.7%，微软跌 1.16%。

中国主要科技股多数下跌，网易涨 0.97%，爱奇艺跌 2.55%，拼多多涨 4.6%，微博跌 0.96%，腾讯音乐涨 4.39%，阿里巴巴跌 1.45%，京东跌 2.48%，趣头条跌 7.16%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：蘑菇街（涨 104.84%），如涵控股（涨 19.35%），蔚来（涨 14.86%），兰亭集势（涨 8.16%），跟谁学（涨 5.17%），信而富（涨 5.14%），富途控股（涨 4.84%），哔哩哔哩（涨 4.73%），500 彩票网（涨 3.89%），世纪互联（涨 3.75%），中通（涨 3.22%），云集（涨 2.6%），房天下（涨 2.57%），斗鱼（涨 2.33%），迅雷（涨 1.88%），搜狗（涨 1.87%），小牛电动（涨 1.76%），触宝（涨 1.59%），团车（涨 1.39%），亿航（涨 1.17%），360 金融（涨 1.14%），宜人贷（涨 0.99%），万国数据（涨 0.96%），正保教育（涨 0.79%），1 药网（涨 0.75%），猎豹移动（涨 0.55%），唯品会（涨 0.54%），乐居（涨 0.45%），宝尊电商（涨 0.39%），58 同城（涨 0.13%）。

与上一交易日持平的公司包括：易车。

下跌的公司包括：老虎证券（跌 0.18%），虎牙（跌 0.27%），达内科技（跌 0.6%），凤凰新媒体（跌 0.64%），流利说（跌 0.75%），信也科技（跌 1.02%），新浪（跌 1.09%），荔枝（跌 1.23%），小赢科技（跌 1.23%），简普科技（跌 1.28%），前程无忧（跌 1.29%），人人公司（跌 1.31%），UT 斯达康（跌 1.69%），百世（跌 1.71%），优信（跌 1.87%），陌陌（跌 2.1%），搜狐（跌 2.12%），蛋壳公寓（跌 2.75%），汽车之家（跌 2.96%），金融界（跌 3.33%），途牛（跌 3.5%），新氧（跌 3.55%），金山云（跌 3.67%），乐信（跌 3.68%），携程网（跌 3.7%），网易有道（跌 3.78%），新东方（跌 4.31%），好未来（跌 4.45%），品钛（跌 4.69%），云米（跌 4.88%），微贷网（跌 5.19%），寺库（跌 5.22%），华米（跌 6.07%），欢聚集团（跌 6.29%），嘉楠科技（跌 7.14%），中芯国际（跌 9.05%），无忧英语（跌 11.59%），趣店（跌 13.9%）。

今年以来阿里巴巴股价累计上涨约 10%

由于投资者看好科技板块和中概股，过去一周阿里巴巴股价累计上涨 10%。阿里巴巴今天高开 1.01 美元，但接近中午时开始下跌。今天常规交易中，阿里巴巴股价下跌 3.5 美元，跌幅为 1.46%，报收于 236.5 美元，盘中一度摸高 241.3 美元。科技股是今年市场上的大赢家，Technology Select Sector SPDR ETF 涨幅超过 17%。由于疫情期间实体店暂停营业，政府普遍采取管控措施，企业员工通过远程方式居家办公，电商和云服务股票大受追捧。阿里巴巴因此受到投资者关注，因为它的两大主营业务就是电商和云服务。不过，受多种因素影响，与其他科技股相比，阿里巴巴股价涨幅不够大。投资公司 Fundstrat 科技策略常务董事罗伯特 · 斯拉默（Robert Sluymer）在投资报告中写道，“中国股市大涨是过去一周值得关注的技术性进展。”他在谈到阿里巴巴时说，与亚马逊和 Netflix 相似，从 2 年跨度来看，它仍然是有吸引力的。Vermillion Research 首席投资官大卫 · 尼科斯基（David Nicoski）同意这种观点，“在目前的价位，阿里巴巴股票非常值得买进。”

多个因素推动蔚来股价连续上涨

近期蔚来股价上涨的大背景，是销量由 2019 年的下降转为增长，营收也由下降转为增长，毛利率由收窄转为扩大，营业亏损由扩大转为减少。日趋明显的一点是，蔚来将成为中国电动汽车市场仅剩的两大品牌之一。中国电动汽车市场在上演兼并潮。蔚来在中国市场有良好的信誉，高质量的高端汽车产品需求强劲。另外，它在自动驾驶技术方面也取得了长足进展。在中国电动汽车市场萎缩的情况下，蔚来汽车交付量连续 3 个月增长逾 175% 并不让人感到意外。在可预期的将来，这一趋势将会延续，蔚来将成为中国最大的电动汽车公司，而且中国高端电动汽车市场规模相当大。蔚来只要抓住中国市场带来的机遇，其长期增长前景就不会有问题。Investorplace 的长期模型显示，2030 年蔚来交付量将超过 40 万辆，营收超过 160 亿美元，每股收益达到约 1.2 美元。按 17 倍市盈率和 10% 的年折现率计算，蔚来 2020 年目标股价应当略低于 9 美元。不过，由于预计未来数月蔚来的相关数字会越来越漂亮，其股价将进一步攀升。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：Snap（涨 5.94%），Twitter（涨 2.01%），Zynga（涨 1.75%），eBay（涨 1.48%），特斯拉（涨 1.33%），Slack（涨 1.16%），Uber（涨 0.92%），Spotify（涨 0.66%），PayPal（涨 0.62%），Yelp（涨 0.61%），zoom（涨 0.42%），艺电（涨 0.38%），英伟达（涨 0.33%），Pinterest（涨 0.12%）。

下跌的公司包括：动视暴雪（跌 0.22%），iRobot（跌 0.3%），甲骨文（跌 0.51%），赛门铁克（跌 0.65%），Salesforce（跌 0.68%），Adobe（跌 0.71%），高通（跌 0.84%），AMD（跌 0.88%），恩智浦（跌 0.94%），Box（跌 1.01%），思科（跌 1.7%），博通（跌 1.78%），索尼（跌 1.94%），戴尔科技（跌 2.05%），英特尔（跌 2.07%），IBM（跌 2.17%），SAP（跌 2.37%），GoPro（跌 2.42%），VMware（跌 2.43%），西部数据（跌 2.86%），Fibit（跌 2.97%），美光科技（跌 3.59%），摩托罗拉系统（跌 3.62%），黑莓（跌 4.38%），惠普公司（跌 4.75%），爱立信（跌 4.93%），Groupon（跌 5.96%），诺基亚（跌 6.3%），Lyft（跌 6.86%），速汇金（跌 7.03%），LendingClub（跌 9.07%）。

摩根士丹利分析师称特斯拉股价最高或涨至 2070 美元

摩根士丹利分析师亚当 · 乔纳斯（Adam Jonas）表示，在最好情况下，特斯拉股价可能涨至 2070 美元。乔纳斯在投资报告中写道，“特斯拉是电动汽车和汽车 2.0 时代无可争辩的领头羊，第二季度交付量远超预期，降低了公司的财务风险”。乔纳斯称，“我们把特斯拉股价最高值上调至 2070 美元的基础，是 2030 年 600 万辆的销量和 20% 的 EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）利润率。”过去 6 个交易日，特斯拉股价累计上涨 45%。乔纳斯仍然维持对特斯拉股票的 “减持”评级，但把目标股价由 650 美元上调至 740 美元。在最新发布的投资报告中，乔纳斯重申了对特斯拉股票的长期担忧，“我们担忧，来自中国市场利润的可持续性、汽车产业基本面不佳，以及亚马逊、苹果、谷歌等资金雄厚的科技巨头在电动汽车和自动驾驶汽车领域的竞争，没有被市场充分意识到”。

分析师称新一代 iPhone 跳票导致 9 月份季度业绩被高估

投资公司 Raymond James 分析师克里斯 · 卡索（Chris Caso）星期二发表投资报告称，鉴于今年新一代 iPhone 量产时间推迟，华尔街对苹果 9 月份季度业绩的预期似乎过高了。由于苹果将于本月晚些时候发布 6 月份季度财报，最近一段时间苹果股票价位相当高。卡索表示，新一代 iPhone 量产时间延迟，意味着发售时间也会跳票。苹果通常在 9 月份开始发售当年的新一代 iPhone。他说，“苹果大概率不会在 9 月份季度计入新一代 iPhone 营收。虽然我们认为投资者可以理解 iPhone 发售的跳票，但华尔街对 9 月份季度的业绩预期没有反映出这一点。”卡索表示，与 6 月份季度相似，苹果可能不发布 9 月份季度业绩预期。他说，iPhone 12 系列发售跳票可能会提振苹果 12 月季度业绩，认为华尔街对苹果 12 月份季度业绩的预期过低，“虽然我们认为 12 月份季度业绩预期过低，我们认为投资者将考虑苹果 2021 年而非 2020 年能否恢复正常的盈利能力”。卡索仍然看涨苹果股票，维持对苹果股票 “跑赢大盘”的评级，并将目标股价由 340 美元上调至 400 美元。