外媒：Tiktok 被指侵犯儿童隐私 美两家机构联手调查

（原标题：Exclusive: U.S. probing allegations TikTok violated children's privacy - sources）

据外媒报道，据知情人士透露，当地时间周二，美国联邦贸易委员会 (FTC)和美国司法部开始联手调查流行应用 TikTok，

指控其未能履行 2019 年旨在保护儿童隐私的协议。

马萨诸塞州某科技政策组织的一名工作人员和另一位消息人士表示，他们分别与 FTC 和司法部官员举行了电话会议，讨论对 TikTok 未能履行 2019 年 2 月所公布协议的指控。

今年 5 月份，数字民主中心、无商业化童年运动和其他组织要求 FTC 调查他们提出的指控，即 TikTok 未能按照协议删除 13 岁及以下用户的视频和个人信息，并且存在其他违规行为。不过，目前尚无法确定这两家机构是否会对 TikTok 采取任何行动。

TikTok 发言人表示，该公司非常重视 “所有用户的安全”。在美国，TikTok“为 13 岁及以下的用户提供有限的应用体验，引入了专门为年轻用户设计的、具有额外安全和隐私保护措施”。

无商业化童年运动负责人戴维 · 莫纳汉 (David Monahan)表示，FTC 和美国司法部的官员都通过视频与该组织的代表会面，讨论了此事。FTC 与 TikTok 达成了最初的和解协议，司法部经常为 FTC 提交法庭文件。

莫纳汉说：“从我们的谈话中可以感觉到，他们正在调查我们在投诉中提出的指控。”FTC 拒绝置评，司法部没有立即回应置评请求。