AppGet 作者：Win10 WSL 是神奇之举，Windows 7 开源永远不可能

前段时间，微软软件包管理工具 WinGet 抄袭开源项目 AppGet 的事件闹得沸沸扬扬。针对此事，微软方面也做出了回应坦承“辜负了 Keivan 和 AppGet”，并肯定了 Keivan 与 AppGet 对微软新项目的贡献，但却并未道歉。近期，外媒 FOSSBYTES 则对 AppGet 的作者 Keivan Beigi 进行了一次专访，以了解其对与开源和 Windows 生态系统有关的一些主题的想法和评论。

在此次访谈中，面对开源许可证的选择以及开发者自身的权益保障的问题，Keivan Beigi 指出，开发者们可以花一些时间来了解自身选择的许可证及其含义。

并表示，“我完全知道我选择的许可证及其含义，我也不后悔。我认为开源社区正在发生积极的趋势，许多受欢迎的项目（例如 Cockroach DB、Sentry、Redis、MariaDB 等）都以商业来源许可证的形式进行了重新许可，用户可以免费自行托管该项目。但是如果像亚马逊、微软等公司希望以 SaaS 的形式出售其软件，他们的行为则将不会被允许。我真的很喜欢这种方法，我认为我们的方向是正确的。“

另一方面，在 WSL 的看法上，Keivan Beigi 则认为，WSL 是微软的一个神奇之举。“我认为这是微软的一项神奇举措。虽然其最初的发行版本非常糟糕，但是之后的每个发行版本都在变得越来越好。“

同时，Keivan Beigi 也认为，虽然微软正在尝试将更多的 Linux 添加到 Windows 中，且还拥有了一个成熟的 Linux 内核。但 WSL 并不会让很多人从 Linux 切换到 Windows，不过它有可能减少从 Windows 迁移到 Mac 或 Linux 的开发人员的数量。

”我敢肯定，在某些情况下，开发人员会考虑改用 Linux 以获得更好的开发经验。而现在，他们可以在 Windows 中拥有相同的体验，却不必放弃其他任何应用程序（Office、游戏、Adobe 套件等）。但是话又说回来，我听到人们离开 Windows 的最常见原因是，隐私或 WSL 无法解决的其他意识形态的问题。“

而对于 FSF 给微软寄硬盘，希望开源 Windows 7 这一举措，Keivan Beigi 则称，这是一个疯狂的主意，永远不可能实现。”应该有人告诉 FSF 的好人们。如果你希望某人为你做某事，尤其是他们确实不需要做的事；不要从对他们的口臭开始，不论你认为这些话有多真实“。并表示，归根结底 Windows 7 是微软自己的软件，我们也许并没有那么有资格要求人家作为免费软件发布。且 Windows 中嵌入了许多非微软代码，这些代码只会使这个想法变得更不可行。

此外，Keivan Beigi 还表明，希望微软近几年一反以前的态度大力拥抱开源的举措不仅仅只是为了对外营造一个良好的形象，而是发自内心真正的改变。有关该采访的更多详细内容可查看此处。