Ubuntu 变为滚动更新！开发者开源了一款小工具

Ubuntu 开发者 Martin Wimpress 开源了一个可以将 Ubuntu 转换为滚动版本的工具 Rolling Rhino,可以通过选择并跟踪一系列更改 / 程序包,将 Ubuntu 每日构建镜像转换为滚动发行版 devel。

滚动更新对于想要一次安装 Ubuntu 并跟踪所有开发更新,同时自动跟踪后续系列的 Ubuntu 开发者来说会比较省事,同时可以更快地体验到新特性。

Rolling Rhino 用法

从每日镜像安装某一种 Ubuntu Desktop:

Ubuntu Desktop Daily Build

Kubuntu Daily Build

Lubuntu Daily Build

Ubuntu Budgie Daily Build

Ubuntu Kylin Daily Build

Ubuntu MATE Daily Build

Ubuntu Studio Daily Build

Xubuntu Daily Build

引导新安装,并用于 rolling-rhino 将其转换为滚动版本。

它将输出如下内容:

Rolling Rhino [+] INFO: lsb_release detected. [+] INFO: Ubuntu detected. [+] INFO: Ubuntu 20.04 LTS detected. [+] INFO: Detected ubuntu-desktop. [+] INFO: No PPAs detected, this is good. [+] INFO: All checks passed. Are you sure want to start tracking the devel series? [Y/N]

作者还介绍了接下来将改进的方向:

检测系统正在运行 Ubuntu 开发分支。

检测桌面元软件包。

检测 PPA。

检测 sources.list 尚未跟踪 devel。

创建干净的 sources.list 跟踪 devel。

使用 yad 创建 UI

更详细的内容可以查看:https://github.com/wimpysworld/rolling-rhino