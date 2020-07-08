腾讯等 30 个中国手游发行商 6 月全球吸金超 16.5 亿美元

IT之家7月8日消息 SensorTower 今日发布了 6 月中国手游发行商在全球 AppStore 和 GooglePlay 的收入排名情况。榜单中 30 个手游发行商 6 月全球吸金超过 16.5 亿美元，占 6 月全球手游总收入的 26%。榜单之外，入围全球收入 Top100 的中国手游发行商包括还中文在线、Tap4Fun、青瓷游戏、哔哩哔哩和祖龙娱乐在内共 35 家厂商。

▲ 图源 SensorTower

战略分析师分析师 Nan Lu 称，由于中国和欧美 6 月手游市场收入衰减，仅日本市场收入走高，因此大多数中国厂商收入出现回调。但随着暑期档即将到来，中国手游厂商收入或将迎来新一波新的高峰。

报告称，腾讯新作《一人之下》已成为 6 月腾讯旗下收入仅次于《王者荣耀》、《和平精英》和《PUBG Mobile》的手游产品。

4399 游戏，得益于《奇迹之剑》在日韩市场的表现以及 6 月登陆港台市场的二次元卡牌手游《天姬物语》等，6 月收入环比增长 28% 再创新高，成功入围榜单第 9 名，成为又一家专注海外市场并成功突围的中国手游厂商。

其他厂商如网易、莉莉丝、FunPlus 和游族网络等厂商，收入稳步增进。

IT之家了解到，此次报告仅统计了发行商的收入，不包括中国及其他地区第三方安卓渠道所带来的收入，故并不能完全体现中国内地手游市场收入情况。