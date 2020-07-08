微星发布 Optix G32CQ4 电竞显示器：2K+165Hz

IT之家7月8日消息 微星昨日在官网上架了一款 32 英寸 2K 曲面电竞级显示器 Optix G32CQ4。其具有 16:9 比例、250 尼特亮度、1500R 曲率的 VA 面板显示屏，最高 165Hz 刷新率以及 1ms MPRT 响应时间，售价为 449 欧元（折合人民币约 3554 元）。

▲ 图源微星官网，下同

作为 VA 面板的显示器，Optix G32CQ4 实现了 114.8% 的 sRGB 和 91.43% 的 DCI-P3 色域覆盖，采用超窄边框设计，提供 3000:1 静态对比度（DCR 亿：1）和 178° 垂直 / 水平可视角，分辨率达 2560 x 1440。

接口方面，Optix G32CQ4 配备 1×DP1.2a、2×HDMI2.0、1×3.5 毫米耳机接口。

IT之家了解到，Optix G32CQ4 还支持 AMD FreeSync Premium、Anti-Flicker 以及 Blue Light Reduction 滤蓝光护眼等技术，整机功耗 58W，整机尺寸 709.4 x 509.5 x 248.9mm，重 6.4 千克，支持 VESA 100mm 挂壁，支持旋转和 - 5°-20° 倾斜调整。