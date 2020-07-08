远程办公安全警告：7 大厂商 127 个路由器漏洞调查结果显示全部中招

随着冠状病毒大流行迫使更多的人在家办公，路由器比以往任何时候都更加重要。几乎所有的路由器都运行某种形式的 Linux，通常认为它比其他操作系统更安全。即使这样，Linux 也不是无懈可击的。超过三分之一的经过测试的路由器运行的是 Linux 的较旧版本，这在近十年来没有发现任何安全补丁（在某些情况下甚至更长）。

安全研究人员使用开源固件分析和比较工具（FACT）检查了来自 7 个制造商的 127 个无线路由器，并在所有这些中发现了多个漏洞。即使您使用制造商提供的最新固件，您使用的无线路由器也很有可能容易受到多种攻击媒介的攻击。以下是 7 大厂商路由器中主要漏洞：

1.AVM

无法实施常见的安全技术（AVM 比这里的其他技术要好）。

硬编码的管理用户名和密码，从而可以完全控制设备。

2.ASUS(华硕)

无法实施常见的安全技术。

硬编码的管理用户名和密码，从而可以完全控制设备。

3.Netgear

固件中嵌入了秘密私钥，因此任何人都可以找到它们（Netgear R6800 有 13 个）。

无法实施常见的安全技术。

硬编码的管理用户名和密码，从而可以完全控制设备。

不容忽视的型号是 Netgear R6800，如上所述，其固件中嵌入了多达 13 个硬编码的私有安全密钥。私钥是管理 Internet 安全性机制的关键部分，路由器将使用私钥来发起安全传输并验证固件更新。他们需要保持严密的机密才能有效，但是如果可以在路由器的固件中找到密钥，则将大大破坏这些秘密。这意味着任何攻击者都可以冒充该设备并进行间接攻击 , 这些密钥与相同型号的所有设备共享，在固件中发布的一个私钥会使成千上万的设备处于危险之中。只有 AVM 在其所有固件映像中均具有零个私钥。Netgear 最多。

4.D-Link

过时的固件（自 2014 年以来未更新 D-Link DSL-321B Z）。

无法实施常见的安全技术。

硬编码的管理用户名和密码，从而可以完全控制设备。

D-Link DSL-321B Z，自 2014 年 8 月以来没有进行固件更新。总共有 46 种型号在一年以上没有更新，尽管大多数模型在过去两年内没有得到更新。如果供应商很长时间没有更新固件，则可以确定该设备中存在多个已知漏洞。

5.Linksys

过时的 Linux 内核（Linksys WRT54GL 使用 2002 年以来的内核）。

无法实施常见的安全技术。

硬编码的管理用户名和密码，从而可以完全控制设备。

这里需要注意的是 Linksys WRT54GL 在 2.4.20 内核中存在诸多已知漏洞。

6.TP-Link

无法实施常见的安全技术。

硬编码的管理用户名和密码，从而可以完全控制设备。

7.Zyxel

无法实施常见的安全技术。

硬编码的管理用户名和密码，从而可以完全控制设备。

总结

总的来说，AVM 在迄今为止接受调查的 7 个制造商中表现最好。华硕和 Netgear 的表现不佳，但不如 D-Link，Linksys，TP-Link 和 Zyxel 糟糕。

不应该使用的路由器

不该再使用 2002 年以来的 2.4.20 内核的 Linksys WRT54GL。虽然 WRT54G 系列可能是有史以来最畅销的 Wi-Fi 路由器系列。WRT54GL 的持续吸引力可能源于可靠性的声誉以及它很容易 “刷新”以运行开源固件的事实（OpenWrt 固件最初是为在该系列路由器上运行而开发的)。该特定型号的固件最后于 2016 年 1 月更新，这是研究中最古老的固件之一。Linksys WRT54GL 于 2005 年首次发布，即使它仅处理高达 802.11g 的 Wi-Fi 协议，今天仍在销售。

建议使用的路由器

研究人员发现制造商之间存在一些差异 , AVM 在迄今为止接受调查的 7 个制造商中表现最好 , 华硕和 Netgear 的表现次之 , 华硕和 Netgear 在某些方面比 D-Link，Linksys，TP-Link 和 Zyxel 做得更好 . 从安全调查表现结果来看，建议使用 AVM, 华硕和 Netgear 路由器，并保持固件及时更新，从而增强安全性。

如何保护路由器

确保购买的路由器会自动安装固件更新。检查当前路由器是否这样做，或者可以很容易地手动安装固件更新。

确保路由器默认出厂管理密码已更改 , 并检查其管理界面，以确保禁用 UPnP 和远程访问。

如果路由器是 5 年前首次发布的，请考虑购买更新的型号，除非它满足上述所有条件。

可以尝试 “刷新”较旧的路由器，以运行更安全的开源路由器固件，例如 OpenWrt，DD-WRT 或 Tomato。