Synergy：全球超大规模数据中心升至 541 个，美国占 30%

（原标题：Synergy：全球超大规模数据中心升至541个，176个在建）

近日，市场调研机构 Synergy Research Group 的最新数据显示，截至 2020 年第二季度末，全球超大规模数据中心的数量增长至 541 个，相比 2015 年同期增长一倍有余。EMEA（欧洲、中东和非洲地区）以及亚太地区的增长率最高，不过美国仍然占据了近 30%。

报告指出，在过去四个季度里，来自 15 个不同国家建设了新的数据中心，其中美国、韩国、瑞士、意大利、南非和巴林新增的数量最多。另外，亚马逊和谷歌在过去十二个月中建设的新数据中心最多，占总数的一半以上，微软和甲骨文次之。Synergy 研究表明，超过 70% 的超大规模数据中心建在数据中心运营商或超大规模运营商的合作伙伴拥有的设施中。

据了解，该研究基于全球 20 家主要云和互联网服务公司的数据，包括 SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交网络、电子商务和游戏领域的最大运营商。数据中心覆盖范围最广的公司是领先的云提供商 -- 亚马逊、微软、谷歌和 IBM，每家都拥有 60 个或更多的数据中心节点，此外，它们在北美、亚太、EMEA 和拉美四个地区均拥有至少 3 个数据中心。甲骨文的数据中心分布也相当广泛。其余公司的数据中心主要集中在美国（苹果、Facebook、Twitter、eBay）或中国（阿里巴巴、Baidu、腾讯）。

Synergy Research Group 首席分析师 John Dinsdale 表示：“在过去的八个季度中，有 100 个新的超大规模数据中心投入运营，其中今年上半年就有 26 个。尽管 COVID-19 带来一定的影响，但如此强劲的增长数字显示了数据中心领域的投资潜力。另外，目前有 176 个数据中心处于计划或建设阶段，这对于数据中心硬件供应商和批发数据中心运营商而言是个好消息。”