苏宁国际回应正品机油条形码扫不出来：德国的条形码，国内扫不出来正常

IT之家7月8日消息 今天下午，苏宁国际发布声明，对河南郑州车主李先生在苏宁国际购买的Shell壳牌欧洲进口机油疑为假货的事件进行了澄清。

苏宁国际通过官方微博发表声明，正式回应了关于壳牌机油条形码扫不出来信息，无防伪码和封膜，壳牌中国表示与苏宁易购没有任何官方合作，河南省消协判定为三无产品等问题。

为什么苏宁国际售出的壳牌机油条形码扫不出来信息？

苏宁国际指出，条形码本质是便于厂家识别和管理商品的标识，目前没有官方软件包含全球商品条码的信息库。消费者购买的产品贴的是德国的条形码，在中国扫不出来也属正常。

为什么苏宁国际售出的壳牌机油无防伪码和封膜？

苏宁国际回应称，机油商品有多国产地，标德国产、意大利产的均没有封膜与防伪。实际上，防伪帖是中国国产商品发起的防伪措施，国外机油本身是没有防伪码的。

为什么壳牌中国称他们没有这样包装的机油，也从来不进口，另外和苏宁并无合作？

苏宁表示，这是两个区域的品牌方的业务，壳牌中国主要针对国内市场业务，国内包装和国际包装存在较大差异。而苏宁国际售卖的壳牌机油，采购于国外品牌方授权的经销商，商品可溯源到原产地，苏宁国际未与壳牌中国品牌方有直接的业务往来。

关于河南省消协指出的没有中文标签，属于“三无产品”问题

苏宁国际声明指出，壳牌机油为跨境商品，采购于境外，无中文标签，是国家认可的正规跨境渠道，具体可前往《关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知》中查询。

消费者在苏宁国际购买了相关机油，如何质保？

苏宁国际指出，如果使用中出现问题，车主如何维权？实际上，此前，苏宁国际就联合中国人寿保推出了“正品机油保真险”，承诺假一赔十，如因假货导致发动机损害，最高赔付30万。

苏宁国际直营的壳牌机油进口渠道和报关单是否正规，机油质量是否符合国家标准？

苏宁国际指出，欧洲进口的机油符合欧标，不对标中国标准。而业内人士指出，该欧洲标准综合水平是高于中国标准的，且苏宁国际的进口手续齐全。

IT之家了解到，对于网络上存在恶意贬损苏宁商誉的虚假报道及利用此事件恶意诽谤攻击行为，苏宁国际表示，将保留追究其法律责任的权利。