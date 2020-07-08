报告称今年智能手机 CMOS 图像传感器销量或突破 50 亿：每部手机平均配 3.5 个

7 月 7 日上午消息，尽管新管疫情还在全球多个国家肆虐，但手机镜头产业仍在高速发展。分析机构 Counterpoint Research 近日发表报告称，用于智能手机的图像传感器（CIS）的销量在过去十年中增长了八倍，到 2019 年达到 45 亿，今年则有望达到 50 亿。

根据 Counterpoint Research 的数据显示，2020 年第一季度，四摄像头智能手机占全球智能手机出货量的 20%。

而且要注意，这是在新冠疫情对全球智能手机行业产生了明显影响这个大背景下。手机市场整体疲软，手机出货量预计会回到 2014 年的出货量水平，略超过 13 亿，与 2019 年同期相比，约下降 10%。

然而，作为技术和功能集不断改进的受益者，用于智能手机应用的 CMOS 图像传感器（CIS）的销量在过去十年中增长了八倍，到 2019 年达到 45 亿个。2020 年更是有望达到 50 亿。

Counterpoint Research 的高级分析师 Ethan Qi 在评论这一趋势时谈到：“尽管在新冠疫情的影响下，强劲的增长势头可能减弱，但因为多摄镜头组的不可逆转趋势以及 3D 感应系统，智能手机 CIS 领域的在 2020 年将保持增长，其出货量仍将保持高速增长，创下近 50 亿的历史新高。”

智能手机行业继续朝着多镜头系统发展的趋势

根据 Counterpoint 的 Component Tracker 的调查结果，2020 第一季度交付的每部智能手机平均配备了 3.5 个以上的图像传感器。增长的主要动力是四摄像头设计在高端及中端智能手机中的普及率上升，在此期间跃升至近 20%。

OPPO，小米和三星领跑四摄竞赛

具体到品牌，OPPO，小米，华为和三星在采用四摄镜头设置方面处于最前沿，合计占所有四摄和五摄手机 83%。Realme 是顺应这一趋势的最激进的新品牌。在第一季度，其智能手机出货量中三分之二采用了四镜头系统。OPPO 的四摄手机则占其出货量的一半以上。小米的比例高于市场平均水平，而三星和华为因为产品线比较多，低端机型平摊了他们的四摄手机比例。在该季度中，四摄像头系统的智能手机出货量不到三分之一。

20 年第一季度，各厂商的四摄手机占比

研究总监 Tom Kang 强调说：“由于拍照已成为智能手机的差异化的关键因素，我们预计四摄功能将成为前进的标准。领先的智能手机品牌将通过利用多样化的镜头和传感器组合，以及不断增强的 AI 计算能力，继续丰富增强摄影和视频拍摄体验，并探索 AR 应用。”

同时，新技术将继续出现以降低成本。例如，加拿大专业从事广角光学和图像处理算法的公司 Immervision 正在开发一种创新的广角设计，该设计可与主摄像头共享感光元件，以实现全景功能。