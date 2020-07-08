Facebook 监管委员会今秋开始运作，可推翻扎克伯格决定

北京时间 7 月 8 日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook 新组建的 “内容监督委员会”今日宣布，该委员会要到今年晚些时候才能正式运作。该委员会的设立旨在保持对 Facebook 的监管。

一些分析人士指出，该委员会比以往任何时候都更必要，它有权推翻 Facebook 对有争议内容的决定，还将审查平台上的视频、照片和其他内容。

该委员会今日通过 Twitter 表示：“我们理解，很多人渴望该委员会正式开始运作，Facebook 的内容决策提供独立监督。我们也有同样的紧迫感，但委员会要到秋末才能开始运作。”

早在 2018 年 11 月，Facebook 就宣布将成立 “独立监督委员会”。去年 9 月，Facebook 完成设立 “独立监督委员会”的章程，并表示将任命该监督委员会的首批成员。今年 1 月，Facebook 正式宣布，将成立独立内容监督委员会。该委员会有权推翻公司对用户发帖的规定，旨在解决平台上存在的错误信息和滥用行为。

今年 5 月，Facebook 公布了该监督委员会首批 20 名成员，其中包括了一名前总理、一名诺贝尔奖获得者和多位宪法专家以及维权人士。该监督委员会被一些人士称为 Facebook 的 “最高法院”，有权推翻公司和 CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）关于某些内容是否应该显示在 Facebook 或 Instagram 上的决策。

分析人士称，在删除某些被认为有问题的内容时，该委员会可以帮助 Facebook 避免遭到偏见指控。之前，一些议员和保守派人士指出，Facebook 在政治方面相对保守。