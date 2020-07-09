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微软的免费福利！教你保存 Win10 绝美锁屏壁纸

2020/7/9 0:30:29来源：太平洋电脑网作者：幼儿园里的轩爸责编：远洋评论：

不得不说，Win10 推荐的锁屏壁纸还真是挺漂亮的，每每看到，都有一种想下载回来做桌面的冲动。But…… 你知道怎么下载锁屏壁纸吗？今天小编就教给大家两招，轻轻松松把锁屏里的美图扣回来。

教你把这些漂亮的锁屏壁纸下回来

1. 手工下载

如果你不喜欢下载安装软件，那么最好的方法，就是打开资源管理器，直接进入锁屏壁纸文件夹。文件路径有些繁，最简单的方法就是直接将下列地址 “%localappdata%\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets”粘贴到资源管理器地址栏，回车后就能打开壁纸文件夹了。

这就是锁屏壁纸的保存文件夹

文件夹打开后，你会发现这里的壁纸全部没法显示。要想当成壁纸来用，需要首先将文件复制一份，然后打开 “查看 - 显示 / 隐藏 - 文件扩展名”，为复制好的文件添加一个 “.jpg”后缀，就能正常显示了。

为文件添加一个 “.jpg”后缀即可正常显示

2. 工具下载

手工方法尽管省事，可操作起来十分麻烦。如果需要批量化提取壁纸，可以下载这款名叫 “Win10 锁屏壁纸提取软件”的绿色小软件。下载完成后是一个仅 300KB 左右的压缩包，直接执行里面 “提取锁屏壁纸 . exe”就可以了。稍后屏幕上会弹出一个黑色面板，如果出现 “已复制 XX 个文件到提取的锁屏壁纸目录”则代表壁纸提取成功，按任意键继续就完成了。

双击程序后会弹出这样一个面板，按任意键继续

提取好的壁纸会自动归入到程序一旁的文件夹，直接就能使用。当然如果你是在压缩包里直接执行的话，就要回到压缩包去找了。

提取前后对比

写在最后

好了，这就是本期介绍给大家的两种下载 Win10 锁屏壁纸的方法，简单实用，你都学会了吗？

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关键词：Windows10

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