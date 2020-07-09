全球最大独立开源公司 SUSE 收购 Rancher

7 月 8 日，全球最大的独立开源公司 SUSE 与业界应用最为广泛的 Kubernetes 管理平台创建者 Rancher Labs（Rancher）共同宣布，双方已就 SUSE 收购 Rancher 事宜正式达成最终协议。据称，此次收购将使 SUSE/Rancher 成为企业级 Linux、容器、Kubernetes、边缘计算领域的首选开源公司。

SUSE 创办于 1992 年，是全球首家企业级开源 Linux 操作系统供应商。1994 年，他们首次推出了 SLS/Slackware 的安装光碟，命名为 S.u.S.E. Linux 1.0 。其后综合了 Florian La Roche 的 Jurix distribution（也是一个基于 Slackware 的发行版），于 1996 年推出一个完全自家打造的发行版 S.u.S.E. Linux 4.2。SUSE 曾多次易主，并于 2019 年 3 月重回独立，成为全球最大的独立开源公司。

Rancher Labs 由 CloudStack 之父梁胜创建，其最为知名的是 Rancher 项目，这是一个开源的企业级 Kubernetes 管理平台，实现了 Kubernetes 集群在混合云+本地数据中心的集中部署与管理。目前 Rancher 在全球拥有超过三亿的核心镜像下载量，并拥有包括中国联通、华为、中国平安、中国人寿、上汽集团、三星、西门子、WWK 保险集团、澳电讯公司、德国铁路、厦门航空与新东方等全球著名企业在内的共 40000 家企业客户，是业界应用最为广泛的 Kubernetes 管理平台。

对于此次收购，SUSE 首席执行官 Melissa Di Donato 表示：“对于 IT 行业而言，这是一个意义非凡的时刻，因为此次并购是两个开源领域领导者的联合。SUSE 是企业级 Linux、边缘计算和 AI 的领导者，此次与企业级 Kubernetes 管理领域的领导者 Rancher 的合并，将为全球的 IT 市场注入全新的可能，以帮助客户加速其数字化转型之旅。”

“Rancher 和 SUSE 一起，将帮助企业掌控其云原生的未来”，Rancher 首席执行官梁胜表示：“Rancher 领先的 Kubernetes 平台与 SUSE 丰富的开源软件解决方案矩阵建立了强大的组合，使全球范围内的 IT 和运营领导者都能最好地满足自身或其客户在数字化转型过程中的需求——无论是在数据中心、还是在云端或边缘计算环境。”

同时，在开源方面，SUSE 表示未来将继续致力于提供 100％ 的开源技术，为客户免于供应商锁定，Rancher 也表示将同样继续其开放、开源的战略，支持多个 Kubernetes 发行版和操作系统。

此次交易预计将在今年 10 月底之前完成，不过还需要遵守惯例成交条件，包括监管部门的批准。