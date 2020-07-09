美股京东大涨 6.02%，蚂蚁金服上市消息推动阿里股价涨近 9%

▲ 纳指报 10492.50 点，创历史新高

北京时间 7 月 9 日消息，星期三美股收高，纳指收盘创下历史新高，科技股领涨。截至收盘，道指涨 177.1 点，涨幅为 0.68%，报收 26067.28 点；标普 500 指数涨 24.62 点，涨幅为 0.78%，报收 3169.94 点；纳指涨 148.61 点，涨幅为 1.44%，报收 10492.50 点。

美国主要科技巨头全线上涨，Facebook 涨 1.13%，亚马逊涨 2.7%，苹果涨 2.33%，NetFlix 涨 1.95%，Alphabet 涨 0.73%，微软涨 2.2%。

中国主要科技股大多数上涨，网易涨 2.31%，爱奇艺跌 1.89%，拼多多涨 1.44%，微博跌 3.15%，腾讯音乐涨 2.56%，阿里巴巴涨 8.95%，京东涨 6.02%，趣头条涨 1.8%。

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：金融界（涨 40.69%），趣店（涨 36.46%），猎豹移动（涨 30.77%），老虎证券（涨 25.68%），寺库（涨 21.41%），如涵控股（涨 20.27%），优信（涨 16.56%），兰亭集势（涨 13.21%），跟谁学（涨 13.17%），金山云（涨 11.34%），360 金融（涨 10.89%），华米（涨 10.05%），搜狗（涨 9.17%），中芯国际（涨 8.62%），万国数据（涨 8.2%），乐信（涨 7.97%），信也科技（涨 7.73%），嘉楠科技（涨 7.69%），唯品会（涨 7.51%），云米（涨 7.45%），世纪互联（涨 6.91%），凤凰新媒体（涨 6.41%），流利说（涨 5.77%），网易有道（涨 5.61%），虎牙（涨 5.53%），汽车之家（涨 5.51%），搜狐（涨 5.47%），宝尊电商（涨 5.41%），迅雷（涨 5.26%），陌陌（涨 4.24%），信而富（涨 3.45%），好未来（涨 3.16%），新氧（涨 2.91%），云集（涨 2.9%），新东方（涨 2.86%），触宝（涨 2.7%），宜人贷（涨 2.44%），无忧英语（涨 2.0%），斗鱼（涨 1.96%），小牛电动（涨 1.91%），品钛（涨 1.64%），荔枝（涨 1.6%），哔哩哔哩（涨 0.95%），百世（涨 0.87%），简普科技（涨 0.69%），房天下（涨 0.57%），携程网（涨 0.55%），新浪（涨 0.42%），58 同城（涨 0.33%），富途控股（涨 0.16%），1 药网（涨 0.15%），易车（涨 0.06%），前程无忧（涨 0.06%）。

与上一交易日持平的公司包括：乐居、微贷网。

下跌的公司包括：蛋壳公寓（跌 0.22%），团车（跌 0.47%），500 彩票网（跌 0.94%），小赢科技（跌 1.22%），正保教育（跌 1.69%），UT 斯达康（跌 1.71%），中通（跌 1.71%），达内科技（跌 2.4%），欢聚集团（跌 2.52%），蔚来（跌 2.57%），人人公司（跌 2.66%），亿航（跌 3.54%），途牛（跌 9.42%），蘑菇街（跌 16.39%）。

今年以来京东股价累计上涨约 86%

今年以来，京东股价累计上涨 86%。过去数年，一直有投资者声称亚马逊股价 “太高”，但它还是在上涨。过去数月，在亚马逊股价不断攀升的过程中，诸多投资者都 “落袋为安”。Investorplace 相信京东股票值得继续持有。京东的盈利情况支持其股价上涨。京东第一季度业绩超过华尔街预期，对第二季度业绩的预期也远远高于华尔街。就在不久前，投资者还担忧京东的盈利能力。但京东逐步打消了投资者的担忧，第一季度的业绩更是如此，营业利润率同比上涨，营收增幅超过 20%。华尔街对京东明年业绩的预期也出现增长，过去 90 天，华尔街对京东 2021 年利润预期一直在增长。很显然，投资者预期京东未来增长会加速，这是京东股价快速上涨的一个原因。6 月份，京东成功赴港二次上市，被超额认购 179 倍，很显然，京东股票也受到亚洲投资者追捧。今年 6.18，京东成交金额同比增长 30%。虽然业绩很好，但京东股价却算不上高，市盈率仅为 45 倍。京东市盈率确实高于阿里巴巴，但其利润增长也更快。

蚂蚁金服上市消息拉动阿里巴巴股价涨近 9%

在蚂蚁金服计划最快今年 IPO（首次公开招股）消息拉动下，今天常规交易中，阿里巴巴股价上涨 21.17 美元。涨幅为 8.95%，报收于 257.68 美元。不同于阿里巴巴的是，蚂蚁金服考虑在香港联交所 IPO。蚂蚁金服希望在 IPO 交易中的估值超过 2000 亿美元。鉴于阿里巴巴持有蚂蚁金服 33% 股份，后者上市显然能给投资者带来巨大收益。一名消息人士称，蚂蚁金服计划在 IPO 中出售 5%~10% 的股份，这也将是今年全球规模最大的 IPO 之一。消息人士还补充称，蚂蚁金服一直在与其顾问就上市计划进行合作，但他们警告称，具体的细节并未敲定，最终可能发生变化。5 月末发布财报后，一段时间内阿里巴巴股票表现并不好，但很快稳定下来，并在接下来的数周里有所反弹。之后中概股集体发力，阿里巴巴、京东等公司股价不断攀升。现在，蚂蚁金服考虑 IPO 的消息成为新引擎，推动阿里巴巴、京东股价继续上涨。针对这些消息，蚂蚁金服向媒体回应称：消息不实，没有上市时间表。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：Slack（涨 8.77%），Twitter（涨 7.34%），Snap（涨 6.45%），Pinterest（涨 4.45%），Lyft（涨 4.01%），LendingClub（涨 3.69%），Zynga（涨 3.64%），英伟达（涨 3.49%），Uber（涨 3.38%），Box（涨 2.81%），Spotify（涨 2.77%），西部数据（涨 2.59%），GoPro（涨 2.48%），iRobot（涨 2.42%），PayPal（涨 2.42%），戴尔科技（涨 2.27%），eBay（涨 2.23%），博通（涨 2.06%），SAP（涨 2.01%），Salesforce（涨 1.99%），Adobe（涨 1.85%），Groupon（涨 1.82%），zoom（涨 1.61%），赛门铁克（涨 1.59%），高通（涨 1.51%），美光科技（涨 1.26%），爱立信（涨 1.06%），速汇金（涨 1.03%），VMware（涨 1.01%），动视暴雪（涨 0.99%），AMD（涨 0.94%），索尼（涨 0.91%），恩智浦（涨 0.87%），黑莓（涨 0.83%），摩托罗拉系统（涨 0.8%），惠普公司（涨 0.72%），甲骨文（涨 0.62%），艺电（涨 0.62%），英特尔（涨 0.51%），思科（涨 0.39%），Fibit（涨 0.32%），IBM（涨 0.11%）。

下跌的公司包括：Yelp（跌 1.64%），特斯拉（跌 1.73%），诺基亚（跌 3.71%）。

国产特斯拉 Model 3 销量环比增长 35%

中国乘联会的数据显示，6 月份上海产特斯拉 Model 3 中国市场销量为 14954 辆，环比 5 月份增长 35%。乘联会的数据显示，5 月份特斯拉中国市场销量为 11095 辆，是 4 月份 3635 辆的 3 倍。6 月份中国乘用车销量比上年同期减少 6.5% 至 168 万辆。乘联会称，零售销售达到预期水平，标志着乘用车市场在持续复苏。6 月份新能源乘用车销量为 85600 辆，其中以电池为动力的电动汽车为 67000 辆，特斯拉市占率为 23%。路透社刊文称，乘联会预计下半年新能源汽车销量将比上年同期有较大幅度增长。由于持续受到投资者追捧，星期二特斯拉股价突破 1400 美元。自上周披露超过预期的第二季度交付量后，特斯拉股价就一直在上涨。第二季度特斯拉交付量为 90650 辆，超过华尔街预期。特斯拉是在菲蒙市工厂停产 6 周和美国汽车销量下跌 34% 的大背景下取得这一成绩的。中国需求是特斯拉第二季度交付量超过预期的一大因素，未来数月上海工厂周产量将提升至 4000 辆。今年以来，特斯拉股价涨幅超过 2 倍。今天常规交易中，特斯拉以 1405 美元的价格高开，下跌 23.98 美元，跌幅为 1.73%，报收于 1365.88 美元。

苹果股价创下盘中和收盘新高

德意志银行分析师杰里尔 · 昂格（Jeriel Ong）在投资报告中维持对苹果股票的 “买入”评级，将目标股价由 380 美元上调至 400 美元后，苹果股价出现上涨。他对苹果股价最近的快速上涨有所保留——过去 3 个月累计上涨 44%，但看好苹果的基本面，“我们担心过去 2 个月苹果股价对利好消息的反应是否有点过”。昂格认为苹果面临的风险包括，由高失业率和收入缩水造成的消费者下半年支出减少；疫情继续蔓延；iPhone 跳票。不过他也认为，尽管 “我们有些担忧，但仍然坚信，虽然自 3 月末以来累计上涨 70%，苹果业务可以支撑当前的股价。从长期来看，随着市场持续稳定，投资者对支撑苹果股价的四大支柱越来越有信心了。虽然意识到了风险，但至少在目前，我们仍然相信有利的因素超过风险”。今天常规交易中，苹果股价上涨 8.68 美元，涨幅为 2.33%，报收于 381.37 美元，盘中一度摸高 381.47 美元，创下盘中和收盘新高。过去 12 个月，苹果股价累计上涨 82%，同期内标普 500 指数涨幅为 6%。