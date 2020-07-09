蓬佩奥透露「封禁」风声，TikTok 会成为下一个华为吗？

美国对华为的制裁还在继续，中国又一重量级科技公司被美国盯上。



近日，美国国务卿蓬佩奥表示，美国 "肯定在考虑"封禁以 TikTok 为代表的中国社交媒体应用程序。TikTok 是字节跳动旗下的国际化短视频平台，也就是国际版的抖音。

没错，继印度封禁 TikTok 之后，美国似乎也开始对 TikTok 发难了，另一边的澳大利亚也抄起作业。此前，有澳大利亚官员表示要推动参议院对 TikTok 进行调查。

针对蓬佩奥的言论，TikTok 发表声明称，"从未向中国政府提供过用户数据。即使被要求，我们也不会这样做。"

引来监管的 TikTok 到底有多火爆？在国内，抖音对国内用户的喜好拿捏得死死的，作为抖音的 "孪生兄弟"，TikTok 在国外的用户量也非常可观。

2017 年，字节跳动收购了当时一款火爆的视频软件 Musical.ly 并改名为 Tiktok，一路走红至今。据一家市场调查机构的报告，2019 年 TikTok 在美国市场用户规模增长了 97.5%。该机构预估，在 2021 年，用户规模将突破 5000 万人。

今年 5 月，一家商店情报数据显示，抖音及海外版 TikTok 以将近 1.12 亿次下载量，位列全球非游戏移动应用下载榜冠军，较 2019 年同期增长一倍。并且，在美国，人们平均每天要打开 TikTok 大概 8 次，使用时长超过了 Facebook、Instagram。

实际上，TikTok 下载量最多的国家，除了印度就是美国。知名首富比尔盖茨也会在 TikTok 上发视频。

使用时长被一个中国软件超过，美国巨头脸书也看不下去，于是照搬照抄做了一个差不多的软件想要挑战 TikTok，结果这个软件在一年多之后宣告失败，关门大吉。

但是，TikTok 的中国背景一直被美国官方 "找茬"——2019 年，TikTok 在加利福尼亚被提起集体诉讼，理由是 TikTok 将美国公民个人身份信息转移至中国的服务器。

截至目前，美国海军以及美国陆军均禁止在政府发放的设备中使用 TikTok，同时，美国参议院提出一则禁止所有联邦雇员下载或使用 TikTok 的法律。

去年 2 月，TikTok 还因为违反了儿童在线隐私保护法案，向美国联邦贸易委员会支付了 570 万美元的罚款。

除了 TikTok，早在几年前，中国公司昆仑万维收购了全球最大的同性恋社交网络 Grindr 的股权。

后来，美国意识到这家拥有大量用户数据的产品被中国企业控股后，美国外商投资委员会（CFIUS）要求中国公司将股权全部出售，并且要求中国方面不能访问 Grindr 的任何数据，原因是这项收购有可能威胁美国国家安全。

不同的是，昆仑万维通过倒买倒卖四年获利 32 亿元，而 TikTok 在美国砸了真金白银后，还没尝到太多甜头。

在拓展海外市场时，字节跳动一直遵循大手笔做品牌、买量的打法，在 2018 年的宣传投入就接近 10 亿美元 。而根据字节跳动披露的数据，2019 年 Tiktok 在全球的营收是 2-3 亿美元，2020 年的预期是 5 亿美元，跟 instgram 一年 200 亿美元营收相比还差得远。

为了最大程度符合美国的国情，TikTok 挖来了前迪士尼首席战略官凯文 · 梅耶尔，担任全球 CEO，还下功夫把海外业务整体剥离，由张一鸣本人亲自负责海外业务。

看重海外业务的不仅是 Tiktok，在美国苹果应用商店和谷歌应用商店下载排行榜的前 100 名中，有 25 个 App 来自中国。我们常用的各种软件都换了个名字在国外开拓新市场，快手的 Kwai、阿里巴巴的电商平台 Lazada 等。

其中，滴滴已在包括巴西、墨西哥、澳洲、日本在内的 8 个城市展开业务，还在海外做起了外卖业务；脸萌开发的 Ulike 是日本女生手机必备 App；印度最大移动支付和商务平台 payTM 获得了阿里巴巴的战略投资；中国的共享单车出现在国外的街头；钉钉不仅是中国学生的 "噩梦"，也在日本学校开展业务。

为什么中国互联网在国外这么出圈？事实上，这种状况是在近 20 年才发生了转变。2000 年前后，网易、搜狐、新浪相继在纳斯达克上市，那时百度、携程、阿里才刚刚成立。

当时中国的第一代互联网公司中，海归和程序员成为互联网的核心创业人群，有很多复制美国模式的影子。

当时中国作为具有消费潜力的新兴市场，也是国外互联网公司眼中的大蛋糕。谷歌、亚马逊相继进入，中国互联网公司开始了反击。

在电商领域，成立仅 2 年的淘宝以 80% 的市场占有率超过 eBay；在搜索领域，在百度与谷歌之争中，2010 退出中国搜索市场的谷歌，市场份额只有 11.1%，国外公司的败退不胜枚举。

10 年过去，中国移动互联网在电商、文娱、游戏等领域各有建树，字节、阿里、腾讯等中国互联网公司正成长为真正的巨头，对国际市场也有着越来越大的 "野心"。中国的互联网企业逐渐从模仿者，追随者成为了领先者。

中国的互联网公司能够成功出海，首先与中国的经济发展密切相关。从经济体量和增速来看，到 2019 年，中国完成的 GDP 多达 14.363 万亿美元，与 10 年前的 5.1 万亿美元相比，增长了 180%，与技术发展持平的消费水平是充分条件。

根据 CB Insights 公布的 2019 全球独角兽企业名单，中国的独角兽企业数量排名第二（92 个），占比达 28%。

其次，在经历了近十年的竞争之后，中国互联网用户的数量已经到达了一个阈值。截至今年 3 月，我国网民规模达 9.04 亿，手机上网比例达 99.3%。这意味着任何一个产品想从对手那里抢用户并不容易。

另外，中国互联网公司已经在早期的百团大战、千播大战中身经百战，淬铁成钢，使得这些产品对用户喜好的把控非常精准。即便离开中国这个激烈的战场，在其他国家也展现出了中国互联网公司特有的狼性。