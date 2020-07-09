日本超级计算机给出防新冠意见：通勤列车开窗，限乘客数

据外媒报道，日本超级计算机驱动的模型表明，开窗运行通勤列车并限制乘客数量可能有助于降低新冠病毒感染的风险，因为科学家警告称，这种病毒可能会通过空气传播。

在周一发表的公开信中，来自 32 个国家的 239 名科学家列出了证据，表明漂浮的病毒颗粒可以被人吸入并引发感染。世界卫生组织 (WHO)承认出现了新冠病毒通过空气传播的 “证据”，但称这不是决定性因素。

图：日本东京，人们在新冠疫情爆发期间戴着防护口罩乘坐地铁

即使新冠病毒可以通过空气传播，问题是有多少感染是通过这种途径发生的。京都大学教授 Yuki Furuse 说，空气中病毒颗粒的集中程度也可能决定传染风险的高低。

在这封公开信中，科学家们敦促改善通风条件，避免拥挤、封闭的环境。这封信的合著者之一、早稻田大学教授 Shin-ichi Tanabe 表示，日本几个月前就广泛采纳了这些建议。

Shin-ichi Tanabe 说：“在日本，新冠病毒对策委员会在早期阶段就坚持 3C 标准，即避免封闭空间（Closed places）、拥挤场所（Crowded places）和近距离接触环境（Close-contact settings），这走在了世界前列。”

随着日本有效遏制疫情传播，到目前为止其只有 1.9 万例确诊病例，死亡人数 977 人，经济大臣西村康敏 (Yasutoshi Nishimura)将其成功归功于 3C 及其集群跟踪战略。

日本研究巨头 Riken 在最近的一项研究中使用了世界上速度最快的超级计算机 Fugaku，模拟病毒在不同环境中的空气传播方式，提出了几种降低公共场所感染风险的方法。

这个项目的首席研究员 Makoto Tsubokura 说，在通勤列车上打开窗户可以将通风效果增加两到三倍，从而降低环境中微生物的浓度。但模拟显示，为了实现足够的通风，乘客之间需要保留足够空间，而日本的通勤列车向来以拥挤著称。

研究人员的其他建议还包括，在办公室和教室安装隔板，医院床位应该用接触到天花板的窗帘包围。