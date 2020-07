Google 将 Istio 商标转让给开源组织 Open Usage Commons

Istio 社区官方宣布,Google 已经将 Istio 的商标转让给 Open Usage Commons 组织。

Since day one, the Istio project has believed in the importance of being contributor-run, open, transparent and available to all. In that spirit, we are pleased to announce that we will be transferring ownership of the project’s trademarks to the new Open Usage Commons.

Istio 表示,从开源第一天开始,Istio 项目就一直相信由贡献者运行、保持开放、透明且所有人均可使用的重要性。本着这种精神,他们现在将把 Istio 商标的所有权转让给新的开源中立组织 Open Usage Commons。

Istio 基于 Apache 2.0 许可发布,这意味着人们可以复制、修改、分发、制作、使用和出售其源码,但是无法随意使用 Istio 的名称与其 logo,也就是商标。

Google 是 Istio 最初的创始成员,目前是其商标的所有者。一直以来关于谁可以使用 Istio 商标以及如何使用造成了一些困惑和不确定性,这可以说成为了 Istio 社区发展的障碍。通过将商标转让给中立开源组织的方式,Google 与 Istio 认为这可以让 Istio 的商标得到更加中立的监管。

Open Usage Commons 是一个新组织,致力于以与 Open Source Definition(OSD)一致的方式提供开源项目商标的管理和指导。商标对于开源项目,特别是具有强大生态的项目很重要,它可以允许维护者使用该名称来发展社区,同时生态合作伙伴在项目之上可以创建服务,并使开发人员能够创建引用该项目的工具和集成项目。

Istio 表示,Open Usage Commons 将与 Istio 指导委员会一起制定商标使用指南,目前的 Istio 使用指南不会立即更改,当前如果正在按照现有品牌指南的方式使用 Istio 商标,可暂时保持不变。