智能手机最最精确的定位是如何实现的 ？

万物互联时代，作为互联网中使用率最高、覆盖率最广的基础能力之一，位置服务已经深入渗透到日常生活的方方面面中，位置信息成为社会生活中一项不可或缺的关键基础信息。

大众点评看看附近有啥好吃的，马上去吃。

墨迹天气查下天气，不下雨就去公园散步。

和朋友走散了，用微信共享一下实时位置。

散步走累了，点个超级外卖，夜宵吃起来。

正是这些基于位置信息的服务类 APP，我们的生活才能如此便利。那么，手机是如何定位我们的精准位置的呢？

目前主流的手机定位技术主要有以下几种：

卫 星 定 位

也就是我们平常所说的 GPS（Global Positioning System，全球定位系统），它的主要定位原理是：GPS 卫星通过记录与用户手机之间收发信号所用的时间，计算出卫星到用户手机之间的距离，然后综合多颗卫星的数据来定位用户手机的具体位置。

GPS 定位精确，最小精度在 15 米左右，但是 GPS 信号容易受云层、建筑等遮挡物的干扰，因此卫星定位主要用于室外定位。

移 动 基 站 定 位

也就是常说的 LBS （Location Based Service，基于位置的服务），它的原理主要是三点定位。用户手机开机后会向周围的基站注册，同时手机会对不同基站的下行导频信号进行测量，得到各个基站信号的到达时刻和达到时间差，然后对比基站的位置坐标数据，更正手机自身的位置数据。

移动基站定位的精度不高，误差大概在 100 米到上千米，误差来源主要是基站的密度：附近基站越多，定位精度越高。

A-GPS 辅 助 定 位

全称为 Assisted GPS，即辅助全球卫星定位系统，从名字就可以看出，这种定位方式其实是 GPS 定位的增强版。

它是一种结合了网络基站信息和 GPS 信息对移动设备进行快速定位的技术，利用手机基站的位置信息，并配合传统 GPS 卫星，让定位的速度更快。

Wi-Fi 定 位

Wi-Fi 定位的原理与移动基站定位的原理类似，都是根据附近已知位置的站点进行三点定位。只不过在 Wi-Fi 定位中，无线 AP 充当了移动基站的角色，将基站 “搬到”了室内。

为了提供更加精准的位置服务，我们优秀的科研工作者，也在不断地研发着更高级的定位技术。

例如：量子定位，TBS 定位，混合定位、RFID 定位、WLAN 定位、蓝牙定位、Zigbee 定位、UWB 定位、WSN 定位、地磁定位、惯导定位、超声波定位、红外定位、视觉定位、二维码定位等。

不同的定位技术可以针对性地为不同的使用场景提供服务。

在过去，你可能在大型医院里因为寻找某个科室而来回乱转，也可能在商场里为了寻找某个品牌而问遍工作人员，甚至有在地下停车场里因为找不到车，而一直回想自己是如何从停车位走到商场里的，再倒走回去的冲动。

未来这些问题将不再是问题，位置服务统统都能解决。